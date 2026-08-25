Émile Proulx-Cloutier complètement métamorphosé dans la 4e saison de Bête noire

Le réseau Corus dévoilait, ce mardi, les détails d'une programmation alléchante alliant des nouveautés d'ici à une belle liste d'acquisitions. Parmi les projets à ne pas manquer dans la prochaine année sur Séries Plus, on note la quatrième et ultime saison de Bête noire, une série d'anthologie qui aura marqué les esprits en s'intéressant, avec toutes les nuances possibles, aux problèmes de santé mentale.

La quatrième saison se présentera comme une enquête afin de trouver le coupable de la disparition d'une mère dévouée de 42 ans. A-t-elle fui une relation toxique? S'est-elle suicidée? Aurait-elle pu être enlevée et assassinée? L'enquêteur Jasmin Boisvert (Martin Dubreuil) revient pour un nouveau tour de piste, dans lequel il retrouvera la psychiatre Élise Sirois (Sophie Cadieux). Le mari de la disparue, un homme anxieux avec des troubles obsessionnels compulsifs, sera rapidement suspecté. C'est là qu'entre en scène le comédien Émile Proulx-Cloutier, qui se métamorphose à nouveau, cette fois sous la direction de Sophie Dupuis (réalisatrice des films Chien de garde, Souterrain et Solo qu'il faut voir).

Nous nous sommes entretenus avec le comédien, qui aborde ce nouveau défi de jeu qui l'a amené à explorer de nouvelles parts d'ombre. « Vivre est assez lourd au quotidien pour lui, juste pour trouver un chemin vers les choses simples de l'existence. Le quotidien, c'est un défi. Je pense que vivre avec lui, pour les autres, c'en est un. Et donc, c'est une famille qui est aux prises avec plusieurs enjeux, mais l'un des points de tension, c'est entre autres sa condition à lui, qui s'est détériorée au fil des ans. »

Dans les quelques images qui nous ont été présentées en primeur ce mardi, lors du lancement de Corus, on pouvait déjà constater une transformation physique chez l'acteur, qui adopte pour ce rôle une démarche voûtée et une attitude introvertie qui dégage un mal-être certain. « Il y a eu un changement physique un peu, mais c'est aussi vraiment dans l'énergie, le poids que ce gars-là porte. » Véritable caméléon de notre petit écran, Émile Proulx-Cloutier saura encore une fois vous captiver avec une performance qui s'annonce déroutante.

C'était un bon défi. Il y a un danger d'être caricatural avec un personnage comme celui-là. C'est un explosif, un peu. Il y a quelque chose qui est à retardement en lui.

Pour l'occasion, Émile a pu travailler avec les deux comédiens principaux, Sophie Cadieux et Martin Dubreuil, qui sont le point d'ancrage des quatre saisons de Bête noire, mais aussi avec une distribution secondaire formidable, au sein de laquelle on retrouve notamment Alice Pascual, Noah Parker, Zabou Breitman, Arnaud Lemaire, Charles-Aubey Houde, Luis Oliva et plusieurs autres. À propos du duo en tête d'affiche, Émile nous dit : « Ils sont dans un univers qu'ils connaissent bien. Je les connaissais, mais on n'avait jamais joué ensemble. J'étais ravi, honoré. »

Il a aussi tenu à vanter le travail des deux jeunes comédiennes, qui interprètent ses filles dans la série, Mirka Pouliot et Catherine Gauthier Gonzales : « Il y a deux excellentes comédiennes, que le public ne connaît pas, mais qui ont joué mes filles, Catherine et Myrka. Elles ont vraiment hyper bien travaillé. Elles avaient chacun des défis différents au scénario et elles s'en sont très bien sorti. »

L'auteur Patrick Lowe nous présente ce quatrième et ultime chapitre ainsi : « La quatrième saison, on voulait être plus dans un genre "who done it". Ça veut dire qu'on se pose les questions : qu'est-ce qui s'est passé? qui a fait quoi? Mais on est toujours dans le carré de sable de la santé mentale. »

La quatrième saison, on est plus dans un esprit de crime story.

« On la bâtit un peu comme ça. On s'est inspiré de certains codes. Mais c'est très soft », poursuit l'auteur. Ainsi, nous pourrons suivre les personnages qui tenteront de faire la lumière sur ce qui est arrivé à cette maman qui affrontait déjà des enjeux de taille dans sa vie familiale.

En parlant du travail d'Émile Proulx-Cloutier dans la série, Patrick Lowe lance : « C'est un cadeau! Ce qu'il donne, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. » Il ajoute aussi un mot pour la comédienne Mirka Pouliot, qui interprète une jeune autiste : « Et Mirka, elle joue une autiste. Tu vas voir, elle va prendre un peu plus d'ampleur. Mais vraiment, elle a amené une performance exceptionnelle! »

Vous pourrez découvrir le résultat du travail de ces artistes et artisans dans Bête noire saison 4, dans la programmation hiver-printemps 2027 de Séries Plus (date à confirmer).