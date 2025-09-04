Accueil
Emanuelle, la fille de Caroline Néron, décroche un autre rôle frappant à la télé

Dans une série que vous aimez.

Image de l'article Emanuelle, la fille de Caroline Néron, décroche un autre rôle frappant à la télé
Par Élizabeth Lepage-Boily

Après nous avoir éblouis dans District 31, puis dans In Memoriam, Emanuelle Gagné Néron, la fille de l'entrepreneuse et actrice Caroline Néron, décroche un nouveau rôle à la télé.

Elle sera au coeur de l'une des premières enquêtes de la deuxième saison de Dumas. Son père, joué par Henri Chassé, demande à Intelco de suivre sa fille de 16 ans, qui traine avec des gens peu fréquentables. La jeune femme sera alors prise en filature et ce que l'équipe découvrira n'aura rien de bien rassurant pour le père.

Nous vous invitons à lire ici nos impressions des deux premiers épisodes de Dumas ici.

Caroline Néron sera aussi au petit écran cet automne, alors qu'elle reprend le rôle de Claude Coupal dans STAT. D'ailleurs, celle-ci a eu à jouer une partition assez complexe comme son personnage se retrouve prisonnière des griffes de malfaiteurs, responsables de l'attaque à Saint-Vincent. Trimballée à l'arrière d'une fourgonnette sur plusieurs kilomètres, bâillonnée, les poings et les pieds liés, elle vivra des moments bien angoissants avant de comprendre ce que lui veulent ses ravisseurs.

La semaine prochaine, on verra donc mère et fille dans des rôles complexes sur les ondes de Radio-Canada.

Ne manquez pas Dumas les lundis à 20 h, et STAT, désormais les mardis à 20 h.

