Dumas dans tous ses états : Voici ce qu'on peut vous dire sur la 2e saison

Les téléspectateurs retrouveront un Jean Dumas dans tous ses états dans la suite de Dumas, qui revient sur les ondes de Radio-Canada la semaine prochaine, pour notre plus grand bonheur. On se souviendra que la famille Dumas a été gravement ébranlée à la fin de la saison dernière, alors que la plus jeune de la famille, Charlie, a souhaité mettre fin à sa vie en se lançant d'un quatrième étage, pendant que ses parents se querellaient derrière elle. Les conséquences de ce geste tragique seront multiples.

Bien que la nouvelle saison prenne place quatre mois après les événements dépeints dans la finale, la décision de Charlie est toujours au coeur de la nouvelle intrigue signée Luc Dionne. Le paternel, qu'incarne le formidable Gildor Roy, semble avoir compris le triste rôle qu'il a joué dans cette affaire, ce qui va nécessairement teinter ses actions pour la suite. Nous sommes en présence d'un Jean Dumas transformé, qui va tenter de recoller les pots cassés avec ses enfants, non sans sa touche habituelle d'humour.

Pendant ce temps, Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas) a survécu à l'intrusion de domicile de la saison dernière. Elle s'affairera donc dans les nouveaux dossiers d'Intelco, qui ne seront pas simple, en compagnie d'Anthony, Catherine, Éric et le petit nouveau, Jérôme (Jason Roy-Léveillée, Jade Charbonneau, Vincent Leclerc et Pierre-Alexis St-Georges). On nous promet d'ailleurs des scènes particulièrement savoureuses entre Jérôme et la famille Dumas! Pierre-Alexis St-Georges livre déjà la marchandise dans les premiers épisodes.

Les deux premiers épisodes, que nous avons pu visionner en primeur, présentent deux nouvelles enquêtes. D'une part, Jean Dumas et son équipe vont s'intéresser à la disparition d'une fillette, survenue 10 ans plus tôt. Les confessions d'un homme sur son lit de mort laissent croire que le véritable coupable n'a jamais été épinglé. Retrouvera-t-on le corps de cette fillette toutes ces années après?

Nathalie Cavezzali interprète la mère toujours éplorée, tandis que Louis-Philippe Dandenault incarne l'homme accusé. À tort ou à raison? Là est la question. Pour arriver à ses fins dans ce dossier, Éric Bonin (Vincent Leclerc) va compromettre son identité, une décision qui pourrait bien revenir le hanter plus tard. « N'essayez pas de deviner ce qui va se passer, vous ne le trouverez jamais », nous lançait Luc Dionne lors d'une table ronde après le visionnement. Ça promet!

L'autre cas qui occupe l'équipe d'Intelco est celui-ci d'un père, qui demande une filature sur son adolescente de 16 ans. Cette requête permet de plonger dans un dossier de pornographie assez complexe, qui va intéresser les crimes sexuels. Les ramifications de cette affaire vont s'étendre sur plus de deux épisodes. Dans le rôle de la jeune femme mêlée à des prédateurs sexuels, on retrouve Emmanuelle Gagné-Néron, qui est d'ailleurs la fille de Caroline Néron.

Ne croyez pas que Luc Dionne ait changé tant que cela, ni Jean Dumas non plus d'ailleurs. Ce qui veut dire que vous aurez encore droit à votre lot de complots, mystères et manigances dans cette deuxième mouture, encore plus efficace que la première. Tout en tentant de remettre sa vie personnelle sur les rails, Jean Dumas mène toujours sa vie professionnelle comme un requin, en ayant toujours quelques coups d'avance sur tout le monde. C'est d'ailleurs ce qu'on aime de cette formidable série, habilement mise en images par Stéphan Beaudoin, qui offre beaucoup de surprises et toute la gamme des émotions. C'est à ne pas manquer!

Dumas est à voir les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada à compter du 8 septembre.