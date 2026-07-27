Discussions avec mes parents : François Morency fait revivre Jean-Pierre et Rollande

Samedi, François Morency animait un gala Juste pour rire à Québec, un premier en 10 ans.

À un moment au cours du spectacle, Vincent Bilodeau (Jean-Pierre) et Marie-Ginette Guay (Rollande), ses parents de Discussions avec mes parents, sont débarqués sur scène pour interrompre son gala.

L'animateur leur a demandé ce qu'ils faisaient là, ce à quoi ils ont répondu qu'ils n'appréciaient pas les billets de première rangée qu'il leur avait offerts. « C'est beaucoup trop proche. On verrait juste ta fourche », s'exclame Jean-Pierre.

Rollande a ensuite proposé à son fils d'offrir des mini-quiches au public. Elle avait aussi apporté avec elle les plus récents exemplaires des romans posthumes de son auteure préférée, Danielle Cuivre qui était décédée dans la série tout comme, rappelons-le, la comédienne Sophie Faucher.

Ainsi, de nouveaux titres ont été dévoilés, soit Le dard collant de l'apiculteur et Passion sauvage au test de dépistage, ainsi que deux intrigues sensuelles qui se déroulent dans la ville de Québec : Yvonne se déboutonne pour l'extra-sauce du bonhomme Asthon, puis Orgasmes jumbos grâce au Tramway de Bruno.

Jean-Pierre a quitté la scène en citant de son idole, Gaston G Marcotte : « Un gala d'humour, c'est comme une orgie. Il y en a beaucoup qui regardent, mais seulement un qui travaille fort. »

Évidemment, les deux acteurs de Québec ont reçu un accueil extrêmement chaleureux de la part des spectateurs, heureux de retrouver ces personnages qui ont marqué la télé québécoise des dernières années.

La soirée d'humour de François Morency à Juste pour rire sera présentée à la télé, sur les ondes de Radio-Canada, dans les prochains mois. Ne manquez pas ça, c'était un excellent gala! Lisez nos impressions ici.

À noter que Benjamin Gratton a aussi fait un tabac lors de son passage sur scène. À lire ici.