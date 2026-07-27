Benjamin Gratton fait un tabac à Juste pour Rire

Ce week-end, Benjamin Gratton est monté sur la scène de Juste pour rire avec son père Mathieu lors du Gala de François Morency.

« Honnêtement je n'en reviens pas de pouvoir faire ça avec lui », écrivait le papa avant la représentation de samedi soir.

« Ce moment est le meilleur exemple pour dire qu'il ne faut jamais décider d'avance ce que notre enfant autiste sera capable de faire ou pas dans sa vie. Il faut laisser les années passer, avoir très peu d'attentes et on pourrait être supris.

Même s'il avait fait quelques lignes dans le spectacle Les Exséparables avec sa mère et moi, il n'y a aucun comparatif avec un numéro de 9 minutes où il doit me donner la réplique du début à la fin. »

Le jeune garçon a livré une performance remarquable, lançant habilement l'une des meilleures blagues de la soirée.

« Mon père a daté tellement de filles qu'il n'est pas circoncis, c'est de l'usure », a-t-il lancé, faisant éclater de rire l'assemblée.

L'animateur est même revenu sur cette ligne à son retour sur scène, applaudissant la répartie de Benjamin.

Il a indiqué que s'il avait été Mathieu, il aurait répondu à son garçon : « Mon fils, ce n'est pas de l'usure, c'est de l'érosion ».

Nous félicitons Benjamin qui nous a franchement épatés samedi soir grâce à sa répartie étonnante et son inébranlable assurance sur scène!

Le gala sera présenté cet automne sur les ondes de Radio-Canada.