Deux nouveaux collaborateurs très connus à Salut Bonjour week-end

Lors de la rentrée de TVA, nous avons pu discuter avec Ève-Marie Lortie, qui célébrait récemment ses 20 ans de carrière avec la belle équipe de Salut Bonjour.

L'animatrice a d'ailleurs eu droit à un hommage de la part de ses collègues et sa fille le week-end dernier. « D'avoir la chance de parler de mon métier avec Mathieu qui était à l'animation cette fin de semaine là, c'était intéressant. Ça m'a permis de voir ce qui a changé, mais aussi ce qui n'a pas tant changé, soit mon implication dans l'émission et l'envie d'en faire partie. Le trip que j'ai quand la toune part, j'aime encore ça, autant qu'au début », dit-elle, sourire aux lèvres.

Ève-Marie Lortie en a profité pour nous révéler l'identité de deux nouveaux collaborateurs qui se joindront à l'équipe de Salut Bonjour week-end cet automne.

D'abord, l'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, sera de la partie. « On lui offre une tribune. On a pris plaisir à le lire récemment. Il a une belle vision de la vie. Ce gars-là, il vit, point. Il aime la musique, il aime ses amis, il aime sa nouvelle blonde, il aime la ville de Québec, mais il aime aussi le Québec en général, il voyage beaucoup. Je pense que ça va être de beaux moments avec lui. »

L'humoriste Mathieu Dufour viendra également ajouter sa touche de folie dans l'émission. « Il va venir s'amuser. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il va faire parce que Math travaille en improvisation.

« Je ne serais pas étonnée qu'il se présente un samedi avec rien de préparé et que ça donne un super bon segment. »

Gino Chouinard nous confiait aussi dans une autre entrevue que la boxeuse Marie-Eve Dicaire participera aussi à Salut Bonjour week-end cette année.

Ces nouveaux collaborateurs rejoindront Ève-Marie Lortie sur le plateau de façon aléatoire. « Nous, on ne donne plus de rendez-vous précis parce que ce sont des gens qui ont des agendas chargés, alors on leur dit : "quand vous avez du temps, venez nous voir". »

Elle ajoute : « Les seuls rendez-vous qu'on garde, qui sont coulés dans le béton à Salut Bonjour week-end, c'est nos rendez-vous gourmands, les samedis entre 10 h et 10 h 30 : le vin avec Philippe Lapeyrie, le chef en cuisine qui est souvent Hugo St-Jacques. Jean-François Plante vient nous voir aussi. »

La nouvelle saison de Salut Bonjour week-end débutera officiellement le 9 septembre prochain.

