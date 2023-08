Georges Pothier fera un retour à Salut Bonjour : Gino Chouinard nous explique

Plusieurs collaborateurs s'ajouteront à Salut Bonjour pour la nouvelle saison qui commencera en septembre. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec le sympathique animateur, Gino Chouinard, qui en sera lui-même à sa 17e année à la barre de la matinale.

Parmi ces collaboratrices et collaborateurs, un nom a particulièrement retenu notre attention : celui de Georges Pothier.

On se rappellera que ce pilier de Salut Bonjour a tiré sa révérence en juin, pour une retraite bien méritée. Gino Chouinard avait d'ailleurs commenté son départ en ces termes.

Voilà que Georges Pothier sera de retour pour des chroniques occasionnelles. Gino Chouinard nous dit : « Georges Pothier reviendra avec nous pour faire des chroniques consommation. C'est très cool ça! »

Ce sera donc l'occasion de renouer avec ce chouchou des téléspectateurs, de temps à autre.

Christian Tétreault, Jean-Luc Brassard et Léa Clermont-Dion seront aussi du lot des collaborateurs réguliers de la saison.

À ceux-ci s'ajouteront évidemment d'autres nouveaux chroniqueurs, dont les interventions seront davantage de nature scientifique ou sociale.

Bien qu'il ait annoncé précocement son départ de Salut Bonjour, qui aura lieu au printemps 2024, Gino Chouinard ne manquera pas de mettre tous les efforts habituels dans son animation, toujours au service du public : « Je suis un travaillant. Je prépare plus mes émissions maintenant qu'avant. Je me dis que si je me prépare moins, je vais être moins préparé. Le but ce n'est pas d'être moins, c'est d'être mieux, si possible. Il faut faire les efforts pour l'être. »

Nous en profitons pour souhaiter, à Gino et toute son équipe, une magnifique saison télévisuelle!