Deux comédiens d'Alertes vous font découvrir les nouveaux décors de la série

Comme nous le confirmait récemment le producteur Charles Lafortune en entrevue, l'Escouade Cerbère changera de décor en 2026, après plusieurs années passées au même endroit. Ce faisant, un vent de nouveauté souffle sur la série Alertes.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les comédiens Mylène St-Sauveur et Frédéric Pierre nous donnent un avant-goût de ce qui nous attend en ce sens.

Voyez-la ci-dessous.

Avec la bande-annonce de la nouvelle saison, aussi partagée ci-dessous, on en apprend un peu plus sur les histoires qui nous occuperont cet hiver.

On peut lire : « Cet hiver, l’escouade Cerbère enquêtera sur la disparition de deux adolescents et d’un célèbre astronaute.

Lily-Rose et Renaud amorceront un parcours exigeant pour devenir famille d’accueil, confrontés à l’épreuve de ne pas pouvoir avoir d’enfant.

Entre enquêtes prenantes et des vies personnelles parfois tumultueuses, l’équilibre peut être délicat pour nos enquêteurs. Mais leur rigueur et leur engagement demeurent, portés par le désir sincère de faire une différence. »

L'astronaute en question sera d'ailleurs interprété par le comédien bien connu, David La Haye.

Découvrez l'identité de tous les comédiens qui se joindront à l'intrigue cet hiver.

📌 Alertes | De retour le 6 janvier 20h à TVA et TVA+!