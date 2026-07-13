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Des invités de renom pour le retour de Jean-Sébastien Girard à Bonsoir bonsoir

Ce soir, une chouchou des Québécois qui fait peu d'entrevues.

Bonsoir bonsoir
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Après deux semaines de vacances, Jean-Sébastien Girard est de retour dans son décor écarlate à Bonsoir bonsoir.

De grands noms du showbiz québécois viendront jaser avec l'animateur cette semaine.

D'abord, lundi, l'humoriste Lise Dion, qui se fait rare, s'installera sur le divan des invités, aux côtés de Louise Deschâtelets et la journaliste Jacinthe Taillon ainsi que la jeune amie de l'émission, Michelle Furtado.

Le lendemain, Claude Meunier et Rémy Girard visiteront le plateau, en compagnie d'Eve Côté et de Pierre Brassard. On peut penser qu'il sera notamment question du décès de Marc Messier, qui a bouleversé tout le Québec depuis une semaine.

Mercredi, en direct, l'actrice Pascale Bussières, qu'on verra bientôt dans le film Sans témoin avec François Arnaud, sera de la partie. Jean-Sébastien recevra également l'ami de l'émission Marc-Antoine Dequoy, l'humoriste français Jessé et la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada.

Pour finir la semaine, France Castel viendra illuminer le studio. Simon Boulerice, Félix Dolci et la bande des Z (Ariane Brunet, Philippe Scrive et Dom Babin) complètent la liste des invités de la semaine.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Télé.

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