Des changements à l'horizon pour le personnage de Benoît McGinnis dans Alertes

Rencontré lors de la conférence de presse du dévoilement de la programmation de la Fête nationale du Québec à Montréal (dont il est le porte-parole), l'acteur Benoît McGinnis nous a parlé de l'avenir de son personnage - qu'on apprend à aimer toujours un peu plus - dans la série Alertes.

« Il y a quand même une évolution et des changements pour mon personnage de directeur général », indique-t-il d'abord.

« Il était très, très strict quand même. Il va se 'lousser' un petit peu. Il n'aura pas le choix. Il est confronté à certains événements au niveau de l'équipe, qui vont l'amener à se calmer les nerfs, puis à travailler en collaboration avec sa gang. »

« Au moins, il y a une évolution. Il ne reste pas tout le temps juste super strict », ajoute-t-il.

Dans le dernier épisode, un nouveau personnage, joué par Jean-Michel Anctil, a fait son apparition. « Il va bonifier notre équipe pour faire avancer certains projets plus rapidement. Il va devenir un allié avec moi. On va travailler ensemble. En même temps, lui, il va venir vraiment me confronter aussi dans mon éthique de travail. Ça vient bouleverser un peu la façon que, moi, je fonctionnais en tant que directeur général avec mon équipe. »

Rappelons que la finale d'Alertes a laissé les téléspectateurs perplexes quant au sort de la capitaine Duquette, jouée par Sophie Prégent. Un petit détail important ici.

