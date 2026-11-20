Depuis ce jeudi, les téléspectateurs peuvent se sustenter de deux nouveaux épisodes de Dernière seconde sur illico+, dans une édition spéciale des fêtes intitulée Dernière seconde : Requiem de minuit. On y retrouve la sergente de la Police nationale, Véronique Valiquette (Catherine Chabot), alors qu'elle est confrontée à une nouvelle menace, déterminée à faire exploser Noël pour de bon.

Une mise au point s'impose avant de plonger dans cette nouvelle offrande enrubannée. À la fin de la première saison de Dernière seconde, Véronique, son équipe et son ex-conjoint Éric Baron (Alexandre Goyette) découvraient l'identité de Matriochka, un horloger téméraire et sans pitié qui faisait exploser des bombes partout dans Montréal. Derrière celui-ci se trouvait plusieurs têtes pensantes, dont le mentor de Véronique, Louis McLeod (Benoît Gouin), et son fils Guillaume (Zakary Auclair), tous deux tués à la fin de la saison. Guillaume a d'ailleurs été assassiné par son père, qui protégeait Véronique.

Maintenant que les mémoires ont été rafraîchies, on plonge dans Requiem de minuit, où l'on retrouve une Véronique endeuillée, dans la foulée de ces événements très dramatiques, alors qu'elle n'a pas du tout la tête à fêter Noël. Elle et son ex sont convoqués dans une église pour la lecture d'une lettre laissée par Guillaume à ses parents. En même temps dans l'église, le ministre du Patrimoine et ses attachés de presse visitent le curé pour discuter investissement. C'est le prétexte choisi pour rassembler tout ce beau monde à l'intérieur de l'église, qui a été scellée par des explosifs. Un nouvel artificier vengeur tentera le tout pour le tour afin de faire payer ceux qui ont changé sa trajectoire de vie.

Dans ces deux épisodes bien tassés, la comédienne Catherine Chabot se la joue John McClane (Bruce Willis) dans Die Hard, alors qu'elle réussit à maintenir la tension dans un huis clos particulièrement efficace. À ses côtés, Alexandre Goyette fait aussi des merveilles en ajoutant de l'émotion à cette confrontation. Personne ne s'en sortira indemne.

Voilà une proposition qui arrive à faire beaucoup avec des moyens limités. La réussite du projet repose entièrement sur des textes maîtrisés signés François Pagé, sur une réalisation habile, bien que classique de Frédérik D'Amours et sur la qualité des interprétations des comédiens, qui arrivent à nous faire oublier quelques effets visuels moins réussis. Mélanie Pilon, Victor Andres Trelles Turgeon et Reda Guerinik contribuent également à l'ensemble, tout comme Daniel Thomas et Thomas Boonen.

Dans un contexte où le financement en télévision se veut de plus en plus complexe, il est bon de voir des maisons de production - ici Duo Productions, Attraction et Québecor Contenu - rivaliser d'ingéniosité pour offrir de nouveaux contenus diversifiés et fédérateurs, tout en gardant le point de mire sur les grandes séries du réseau. On a eu droit à Alertes : Pelletier, puis Indéfendable : Sans trace. Dernière seconde : Requiem de minuit s'inscrit bien dans cette nouvelle tendance, qui donne de la vitalité à notre petit écran. Voilà une belle série d'action, que vous pouvez d'ores et déjà placer sous le sapin!

Les deux épisodes de Dernière seconde : Requiem de minuit sont disponibles en primeur sur illico+. Une diffusion à TVA aura certainement lieu plus tard.