Découvrez une première bande-annonce pour la quotidienne Antigang

Le mois de juillet commence bien, avec le lancement d'une première bande-annonce pour la nouvelle quotidienne de Radio-Canada, Antigang, qui sera diffusée à compter du mois de septembre.

Dans ce court extrait, on retrouve le comédien Patrice Robitaille, qui s'adresse à la caméra dans la peau de son personnage, Jean-François Bégin, sergent-enquêteur dans une escouade mixte. Lui et son équipe se dédieront à faire arrêter les criminels qui courent en ville.

Plus précisément, dans Antigang, les mafias, les gangs et les motards criminalisés mettent en péril la sécurité de l’État, l’économie sociale et les principes mêmes de la démocratie en portant atteinte à l’ordre politique. La vente de drogues, la « traite de personne » à large échelle et les règlements de compte ne sont que la partie émergente d’activités criminelles organisées. Derrière des événements isolés qui mettent à mal la sécurité et le « vivre ensemble » se profilent des puissances inquiétantes parfois coordonnées, parfois en guerre, qui infiltrent tous les secteurs de la société. Leur objectif : étendre leur emprise. Face à de telles organisations, la seule réponse possible demeure la force.

C’est ici qu’intervient l’escouade Antigang formée, entre autres, des sergents-détectives Jean-François Bégin (Patrice Robitaille), Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau), Philippe Parizeau (Irdens Exantus), Caroline Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman) et Frédéric Nadeau (Fabien Cloutier), que dirige le lieutenant Christian Thibeault (Vincent Graton).

La série Antigang suivra les péripéties de ces enquêteurs émérites qui non seulement se retrouvent au cœur des conflits qui opposent les organisations criminelles du pays, mais qui font face en même temps à des défis personnels, familiaux et amoureux.

À ceux-ci s'ajoutent notamment Léane Labrèche-Dor, Catherine Trudeau, Olivier Gervais-Courchesne, Samuel Gauthier, Philippe Scrive et Shanti Corbeil-Gauvreau.

Le tournage de la série, écrite par Nadine Bismuth d'après une idée de Luc Dionne, doit commencer le 14 juillet. C'est Danièle Méthot (District 31) qui réalise le projet.

Antigang sera à découvrir dès l'automne sur les ondes d'ICI Télé ou sur Tou.tv.