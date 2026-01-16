Découvrez les premiers invités de l'hiver à Tout le monde en parle

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise, pour la première hivernale.

Voici les invités du dimanche 18 janvier :

La comédienne Isabelle Brouillette, qui a révélé être atteinte d'un cancer du septum nasal;

Marc Labrèche et Henri Picard, têtes d'affiche de la comédie noire Ayer's Cliff;

Jean-Marc Léger, sondeur et fondateur de la firme Léger, et Manuel Dionne, ex-directeur des relations médias de François Legault, sur les suites de la démission du premier ministre;

Le journaliste Romain Schué, qui a documenté le climat d'angoisse et d'incertitude aux États-Unis avec ICE et les migrants;

Éric K. Boulianne, qui signe le film Folichonneries et qui y joue aux côtés de Catherine Chabot;

Les chillionnaires : Laurent Blouin, Zacharie Cloutier, Guillaume Carpentier, Bruno Deschênes; Jean-Sébastien Hamel-Blanchard et Alexandre Nadeau.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.