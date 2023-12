Découvrez les premières images du documentaire de Roxane Bruneau : à sa manière (bande-annonce)

« Je ne sais même pas comment ça se fait que je sois une chanteuse aujourd'hui », témoigne Roxane Bruneau, dans les premières secondes de la bande-annonce qui nous prépare à ce qui nous attend dans l'émission spéciale dédiée à la chanteuse. Diffusé tout de suite après le premier épisode de variété de la 10e saison de La Voix, mouture à laquelle participe Roxane comme coach, le documentaire de soixante minutes s'annonce à la fois touchant et surprenant. Voyez ci-bas la prometteuse bande-annonce.

« L'avenue que je voyais pour moi à 15 ans c'était sans domicile, à jouer de la guit' », peut-on l'entendre dire dans l'aperçu. Rappelons que Roxane, qui collectionne aujourd'hui les Félix, est un réel exemple de persévérance. Il n'y a pas si longtemps, sous-alimentée et figée par la peur, elle vivait encore dans un appartement qu'elle avait du mal à payer et enchaînait les quarts de travail au Pizza Hut du boulevard Taschereau à Brossard. Loin d'elle, très loin, l'idée de s'offrir le luxe de rêver à l'avenir. Jamais la jeune Roxane n'aurait osé croire en ce qui lui est accessible aujourd'hui : vivre de la musique.

Résilliente, la jeune femme fait preuve d'une grande transparence avec son public depuis le début et il s'agit en partie de la raison pour laquelle il la suit avec autant de loyauté.

En plus de la musique et de la conversation, c'est entre autres par l’humour qu’elle a gagné le cœur de ses fans. D'ailleurs, nous assistions il y a quelques semaines à la première représentation de son album Submergé, et elle avait fait rire toute la salle en partageant sa nervosité préconcert. Voyez un extrait vidéo au bas de l'article à ce sujet, ici.

Les fans seront servis, alors que cette production s'immisce avec encore plus de vulnérabilité dans son passé. Comme un regard sur le chemin qu'elle a parcouru, celle qui est omniprésente sur les médias sociaux depuis ses débuts ouvre la porte de son univers en toute intimité, en ouverture et réalisme. En la suivant dans son quotidien, tout y est abordé : ses démons, comme ses fiertés. Si elle semble avoir une vie rêvée, les démons, eux, ne s'envolent pas par miracles et elle nous prouve bien que la persévérance est le défi d'une vie.

Roxane Bruneau : à sa manière, est produit par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu et sera disponible le 21 janvier, à 21 h sur TVA et sur TVA+.