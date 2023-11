L'effet Roxane Bruneau se poursuit : Découvrez nos impressions de Submergé

Si la réputation de comique de l'auteure et interprète n’est plus à faire, c’est dans un lapsus incroyable qu’elle a accueilli son public de jeunes et de moins jeunes en délire, confirmant son humour spontanément. Découvrez ci-dessous une captation vidéo exclusive de ce moment très cocasse sur scène, qui donnera un peu de pain sur la planche aux parents présents!

Mardi soir au MTelus, Roxane Bruneau dévoilait son nouvel album, Submergé, devant une salle comble et enthousiaste ! Fans et artistes étaient de la partie pour l’encourager. Voyez au bas de l’article une galerie photo des personnalités ayant foulé le tapis rouge pour l’occasion.

« J’ai pas des fans, j’ai une armée pis grâce à eux j’survis en mer », dit-elle sur son album, et en assistant à son concert, on comprend d’où elle vient avec cette comparaison, qui ne semble même pas un brin exagérée.

La chanteuse, très vraie ne s’est pas cachée de l’angoisse qui l’envahissait depuis des jours et du stress qu’elle ressentait encore en coulisses, mais s’est rapidement laissé emporter par la vague d’amour des spectateurs. Son émotivité était mouvante, ses rires contagieux et sa candeur, attachante.

Son nouveau disque Subermergé a été diffusé en ligne vendredi dernier et comptait déjà plus de 4 millions d’écoutes après 12 h sur la plateforme Spotify. Pas surprenant que la salle connaissait déjà toutes les chansons et chantait avec elle à tue-tête les refrains de ces chansons… qui n’ont, pour une majorité, même pas encore eu le temps de se rendre dans les stations de radios. Le phénomène Roxane Bruneau est réel et transportant.

