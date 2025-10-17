Accueil
Découvrez les invités de Tout le monde en parle du 19 octobre

« Manon, pèse su'l piton. »

Tout le monde en parle
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 19 octobre :

  • Le propriétaire, président et chef de la direction du Club de hockey des Canadien de Montréal, Geoff Molson; 
  • L'ancien maire de Québec Régis Labeaume, pour le documentaire Qui veut encore faire de la politique?;
  • Mariana Mazza, pour son nouveau spectacle Foie gras;
  • L'auteure et journaliste Leïla Slimani;
  • Le réalisateur Julien Elie, pour son documentaire Shifting Baselines, salué sur la scène internationale;
  • La nouvelle championne du monde de cyclisme sur route Magdeleine Vallieres Mill.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la semaine dernière, l'entrevue d'Éric Lapointe a causé beaucoup de remous. Voyez pourquoi ici.

Un autre invité de la soirée, Éric Dupond-Moretti s'est d'ailleurs adressé à Éric Lapointe au milieu de son entrevue. Voyez ici ce qu'il avait à lui dire.

