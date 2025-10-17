Découvrez les invités de Tout le monde en parle du 19 octobre

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 19 octobre :

Le propriétaire, président et chef de la direction du Club de hockey des Canadien de Montréal, Geoff Molson;

L'ancien maire de Québec Régis Labeaume, pour le documentaire Qui veut encore faire de la politique?;

Mariana Mazza, pour son nouveau spectacle Foie gras;

L'auteure et journaliste Leïla Slimani;

Le réalisateur Julien Elie, pour son documentaire Shifting Baselines, salué sur la scène internationale;

La nouvelle championne du monde de cyclisme sur route Magdeleine Vallieres Mill.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

