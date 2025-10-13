Tout le monde en parle : Éric Dupond-Moretti s'adresse à Éric Lapointe en plein milieu de son entrevue

L’ex-ministre de la Justice en France et mari d'Isabelle Boulay, Éric Dupond-Moretti, était de passage à Tout le monde en parle dimanche afin de parler de son spectacle « J’ai dit oui » sur son passage en politique. Il abordera aussi sa carrière d'avocat criminaliste en France.

Alors qu'il parlait du manque de nuances de la société, il a pris Éric Lapointe, qui était aussi sur le plateau, en exemple.

« J'ai écouté votre témoignage tout à l'heure. Je vous ai rencontré une ou deux fois. J'aime l'artiste que vous êtes », indique-t-il d'abord.

Un homme ne peut pas être résumé à un geste.

« Ce geste fut-il un geste malheureux. Surtout quand le geste est reconnu et quand l'intéressé a payé sa peine. Notre société porte des choses comme ça. Moi, je milite pour une société plus humaine où on pense qu'un homme, même quand il a fait des conneries, même quand il a fait des choses qui sont insupportables, a accès aux changements dans sa propre vie. »

Il ajoute : « On a célébré Robert Badinter [Ancien Ministre de la Justice de France]. Il est entré au Panthéon. Cette possibilité pour un homme d'aller vers une amélioration de ce qu'il est, c'est une des valeurs qu'il portait. »

Eh bien, notre époque ne porte plus ces valeurs-là. Moi, je suis désespéré parfois.

Notons que le spectacle d'Éric Dupond-Moretti sera présenté le 14 octobre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

