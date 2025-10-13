Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Tout le monde en parle : Éric Dupond-Moretti s'adresse à Éric Lapointe en plein milieu de son entrevue

« Moi, je suis désespéré parfois. »

Image de l'article « Tout le monde en parle» : Éric Dupond-Moretti s'adresse à Éric Lapointe en plein milieu de son entrevue
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L’ex-ministre de la Justice en France et mari d'Isabelle Boulay, Éric Dupond-Moretti, était de passage à Tout le monde en parle dimanche afin de parler de son spectacle « J’ai dit oui » sur son passage en politique. Il abordera aussi sa carrière d'avocat criminaliste en France.

Alors qu'il parlait du manque de nuances de la société, il a pris Éric Lapointe, qui était aussi sur le plateau, en exemple.

« J'ai écouté votre témoignage tout à l'heure. Je vous ai rencontré une ou deux fois. J'aime l'artiste que vous êtes », indique-t-il d'abord.

Un homme ne peut pas être résumé à un geste.

« Ce geste fut-il un geste malheureux. Surtout quand le geste est reconnu et quand l'intéressé a payé sa peine. Notre société porte des choses comme ça. Moi, je milite pour une société plus humaine où on pense qu'un homme, même quand il a fait des conneries, même quand il a fait des choses qui sont insupportables, a accès aux changements dans sa propre vie. »

Il ajoute : « On a célébré Robert Badinter [Ancien Ministre de la Justice de France]. Il est entré au Panthéon. Cette possibilité pour un homme d'aller vers une amélioration de ce qu'il est, c'est une des valeurs qu'il portait. »

Eh bien, notre époque ne porte plus ces valeurs-là. Moi, je suis désespéré parfois.

Notons que le spectacle d'Éric Dupond-Moretti sera présenté le 14 octobre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Précisons que le public a réagi fortement à l'entrevue d'Éric Lapointe à Tout le monde en parle. Voyez les commentaires ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50