Le public réagit à l'entrevue d'Éric Lapointe à Tout le monde en parle

Éric Lapointe a toujours été un personnage controversé et depuis les allégations de voie de fait sur une femme, cette étiquette a pris un autre sens.

Après avoir fait paraître une série documentaire sur sa vie la semaine dernière, le chanteur était invité à Tout le monde en parle pour parler du projet de Crave, ainsi que des évènements de 2019.

Il s'est exprimé avec transparence sur ces différents sujets, n'esquivant par les questions de l'animateur, même les plus litigieuses. Il a parlé de sa relation avec l'alcool, celle avec ses fils et ses ex, tout en avouant s'ennuyer, d'une certaine façon, de cette jeunesse d'excès.

Comme on pouvait s'y attendre, le passage de l'artiste à l'émission de Guy A. Lepage a beaucoup fait réagir les téléspectateurs. Bien qu'il y avait plusieurs remarques négatives sur l'individu, les commentaires sur son entrevue sont essentiellement positifs.

« Félicitations Éric Lapointe! Tu as réussi ton interview à 200%. »

« Un Eric franc comme toujours! Belle entrevue »

« La dépendance n'excuse pas tout »

Très belle entrevue honnête et intègre Bravo continue ton beau travail tu es beau. »

« J’ai beaucoup aimé mais c’est un tout autre homme. C’est admirable 💜 »

« Tu as bien parlé Éric Bravo et surtout lâche pas. »

« Merci Eric pour ta franchise ✌️ »

« Étrange la différence d’entrevue entre Kevin Parent et Eric Lapointe 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ »

« Belle entrevue! Contente de te revoir à la TV »

« Je ne sent aucun regret, aucun remords. Et encore moins envers les victimes. L’alcool a le dos large. »

Le documentaire des trois épisodes d’Éric Lapointe est disponible dès maintenant sur Crave.