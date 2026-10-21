Découvrez la série qui remplacera L'appel dès lundi prochain

Lundi, la série L'appel a pris fin à TVA.

Dès la semaine prochaine, même heure même poste, les téléspectateurs auront la chance de découvrir les six épisodes d'une autre série qui n'avait été présentée jusque-là que sur illico+, soit Alertes : Pelletier.

Il s'agit du dérivé de la franchise Alertes, qui, elle, était la suite de la série Alerte Amber, qui mettait en vedette pour la première fois les enquêteurs Stéphanie Duquette, Renaud Magloire, Lily-Rose Bernard et Dominic Lacroix.

Le sergent-détective Guillaume Pelletier (Danny Gilmore) est le héros de cette mouture indépendante, réalisée par Anne de Léan. En vacances pour quelques jours dans un chalet qu'il a loué à son ami d'enfance, François, Pelletier se retrouve au coeur d'un drame familial déchirant : Céline, l'ex-conjointe de François, mère de ses deux filles, est sauvagement assassinée. Les vacances de l'enquêteur d'élite de l'escouade Cerbère se transforment rapidement en mission pour trouver le ou la coupable de ce meurtre qui le touche de près...

Ne manquez pas le premier épisode, ce lundi 26 octobre à 21 h à TVA.

Rappelons que la production d'Alertes travaille actuellement sur une autre série dérivée, qui, cette fois, tournera autour du personnage de Lily-Rose Bernard (Mylène St-Sauveur). L'histoire de cette minisérie débutera au cours d'un brunch de famille, alors que Lily-Rose est témoin de la demande en mariage flamboyante du nouvel amoureux de sa mère, propriétaire d'une charmante auberge. L'événement inusité éveille aussitôt en elle des soupçons. Pour tous les détails, dont la date de sortie, c'est par ici.

Rappelons que la série Bienvenue à Kingston-Falls s'est aussi terminée cette semaine. Voyez ce qui a remplacera dès la semaine prochaine ici.