Est-ce qu'il y aura une deuxième saison pour Bienvenue à Kingston-Falls?

Nous avons eu le plaisir de rencontré Maxime Le Flaguais lors de la première médiatique du spectacle Félix, je me souviens, le 15 octobre dernier à l'Espace St-Denis à Montréal. Nous en avons donc profité pour lui parler de la possibilité qu'une deuxième saison de la série Bienvenue à Kingston-Falls voit le jour. Celui-ci s'est montré très enthousiaste.

On sait qu'on a des très, très bons chiffres. On est super contents. Je ne suis pas en train de te l'annoncer parce que je ne le sais pas, mais je pense que ça sent très bon!

Le comédien ne cachait pas sa reconnaissance d'avoir pu contribuer à cette excellente série dans laquelle il incarne un enquêteur qui se penche sur la mort suspecte d'un homme retrouvé dans une posture, disons, tout à fait inusitée. Il serait d'ailleurs vraiment comblé de pouvoir retravailler avec le réalisateur Robin Aubert, pour qui il n'avait que de bons mots. « C'est un être exceptionnel. Un réalisateur unique. Je me sens très privilégié de faire partie de ça, honnêtement. »

Inutile de souligner que nous espérons nous aussi le voir revêtir à nouveau la chemise colorée de l'enquêteur Serpent. On se croise les doigts.

Vous pouvez voir le dernier épisode de la série Bienvenue À Kingston-Falls ce soir à 21 h sur les ondes d'ICI TÉLÉ ou visionner la série complète en rattrapage sur ICI TOU.TV.