Découvrez comment sont sélectionnés les invités d'En direct de l'univers

Comme tous les téléspectateurs d'En direct de l'univers, nous nous sommes réjouis d'apprendre la confirmation d'une 16e saison prévue en septembre 2024. Dans le cadre d'un sympathique entretien avec l'animatrice et productrice, France Beaudoin répond à quelques questions qui nous brûlent les lèvres concernant l'émission. Ces explications éclaireront peut-être certaines de vos curiosités!

Showbizz.net : « Est-ce qu'à un certain point, on vient à court d'idées d'invités? »

France Beaudoin : « Non. Bizarrement. C'est ça qui nous a surpris avec le temps. C'est qu'après la première année, on pensait "on n'aura plus d'invités et on ne sera jamais capables de tenir ce rythme-là". Après deux ans, on s'est dit "ça va être fini". Ça a toujours été comme ça. Mais la liste de ceux qui ne sont pas passés, la liste est tellement longue de ceux qu'on n'a pas faits. Il y a du monde qui nous en veut parce qu'on ne les a pas passés encore. Il y a des agents qui nous appellent en disant "ça n'a pas de bon sens, mon artiste ne sera pas passé, mais un tel est passé"... »

Showbizz.net : « Comment tranchez-vous entre les candidats possibles? »

France Beaudoin : « Notre façon de faire, c'est toujours de diviser en catégories. Au début, il y a les comédiens, les comédiennes, les chanteurs, les journalistes, les sportifs, toutes ces catégories-là. Surdivise ensuite en deux, entre hommes et femmes, surdivise encore, entre plus vieux et plus jeunes. Admettons, un animateur, il va en avoir un ou deux dans l'année. Un comédien gars, il va y en avoir un ou deux parce que sinon, si tu mets trois gars de 45 ans, trois shows en ligne, il va y avoir des musiques probablement qui vont se ressembler. Nous, ça nous demande cette variante-là. »

Showbizz.net : « Il y a une stratégie derrière tout ça. J'imagine que la notoriété est un facteur primordial, comme vous êtes une émission de grande écoute? »

France Beaudoin : « La beauté de l'affaire, c'est que maintenant, peu importe la personne qui est sur la chaise, ça ne fera pas varier la cote à ce point-là. Parce que les gens ont compris que même s'ils ne connaissent pas la personne même, ils connaissent quelque chose qui s'en vient. Parce qu'on lui pose la question sur les musiques de son enfance, de sa grand-mère, de sa mère, de ses enfants. Toutes les époques vont être couvertes. Ça fait en sorte que tu vas finir par reconnaître une musique qui est là.

Puis, c'est sûr qu'il y a de nouveaux visages qui "poppent". Admettons, Jean-Philippe Perras, cette année, il était là avant, bien sûr, mais la semaine de la finale de L'empereur, on savait qu'il y avait un timing qui était là. On l'a mis là, ça fait qu'on célèbre ça aussi en même temps. Quelqu'un qui prend une retraite, on le fait. Ça fait en sorte que ça nous nourrit. On commence l'année en ne sachant pas ce qui va arriver. »

Showbizz.net : « À l'heure actuelle, en êtes-vous déjà à la planification de la prochaine saison? Si oui, des indices? »

France Beaudoin : « Oui, mais non, pas tout de suite parce que les premiers meetings ne sont pas approuvés par Radio-Canada encore. Donc, il me reste les premiers, mais si on ne part pas avec 10, 12 préentrevues de fait, pas des shows de bookés, mais des préentrevues, on part en retard puis on n'y arrive pas parce que ça revient vite chaque semaine. Il faut faire un jour de l'an avec la même équipe pendant ce temps-là. On n'y arrive pas sinon. Alors ça, on a compris ça. Pour notre santé mentale, puis pour être capable de réagir quand il y a du monde qui débookent, quand il y a des COVID, il faut qu'on parte avec 10, 12. Ça fait que c'est ça qu'on va faire ce printemps. On a quand même compris quelques petites choses. »

Showbizz.net : « Le fait que Jean-René Dufort ait refusé toutes vos invitations depuis 15 ans a fait le buzz sur les médias sociaux. Vous réessayez-vous après un refus? »

France Beaudoin : « On n'a pas d'orgueil! [Rires] Ça ne nous dérange pas, puis on le fait à la blague. À l'inverse, on ne kidnappera jamais quelqu'un qu'on sait qu'il ne veut pas. Jamais, jamais, jamais. »

Showbizz.net : « D'autres personnalités ont-elles déjà refusé? »

France Beaudoin : « Est-ce qu’il y en a d'autres qui ont toujours dit non? Il y avait Paul Arcand, mais il a fini par dire oui! [Rires] »

Quels univers aimeriez-vous découvrir dans l'émission ultérieurement? Faites-nous le savoir en commentaires sur les médias sociaux!