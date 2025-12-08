Découvrez Charlotte St-Martin : La jeune révélation de la série Alertes : Pelletier

Sorti la semaine dernière, les six épisodes de la série dérivée Alertes : Pelletier nous permettent notamment de faire davantage connaissance avec la jeune et talentueuse Charlotte St-Martin (voir sa photo ici).

Dans cette nouvelle proposition, le sergent-détective Guillaume Pelletier part pour quelques jours de vacances hivernales bien méritées au chalet qu'il a loué à son ami d'enfance, François. Alors qu'il croit pouvoir décompresser en pleine nature, il se retrouve plutôt plongé au coeur d'un drame familial déchirant : Céline, l'ex-conjointe de François, mère de ses deux filles, est sauvagement assassinée peu après l'arrivée de Pelletier. Les vacances de l'enquêteur d'élite de l'escouade Cerbère se transforment rapidement en mission : collaborer avec la police locale, en particulier avec l'unique enquêtrice de la région, la très calme et affable Évelyne Dumoulin, pour tenter d'identifier, parmi les suspects dans l'entourage de la victime, le ou la coupable de ce meurtre qui le touche de près...

Du haut de ses 16 ans, Charlotte St-Martin a déjà une feuille de route bien garnie, ce qui nous a permis de la voir dans plusieurs séries et longs métrages (Les affamés, Maria Chapdelaine, Pas d'chicane dans ma cabane). On se souviendra notamment de sa participation dans la série À coeur battant, où elle jouait une jeune fille intimidée par son frère, que le personnage de Maripier Morin prenait sous son aile.

La voilà qui brille dans Alertes : Pelletier, dans le rôle de l'aînée de fratrie, happée par ce féminiscide terrible. En ce sens, Charlotte donne la réplique à Danny Gilmore, qui reprend son rôle de Pelletier, Normand Daneau qui incarne son père dans la tourmente et la toute jeune Simone Bellemare-Ledoux, qui se démarquait récemment dans STAT.

Comme son personnage de Clara traverse une épreuve sans précédent, Charlotte St-Martin a eu des scènes d'une grande intensité à jouer, dans lesquelles l'émotion se devait d'être au rendez-vous. Elle atteint chaque fois la cible, avec aisance, nous faisant d'autant plus croire à son personnage. Aucune scène ne semble faire peur à cette jeune et talentueuse comédienne!

Il est toujours bon de voir de nouveaux talents poindre ainsi dans notre petit écran, nous laissant entrevoir une relève brillante aux comédiens déjà en place. Charlotte St-Martin a su attirer notre regard et nous serons heureux de suivre son parcours, qui sera sans aucun doute florissant!

Nous poursuivons notre visionnement des six épisodes d'Alertes : Pelletier qui sont d'ores et déjà offerts sur illico+.

La série Alertes, quant à elle, reprendra du service en janvier, pour une nouvelle saison tout aussi excitante! Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver.