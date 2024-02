Découvrez celui qui remplacera Ève-Marie Lortie à Salut Bonjour week-end

Comme on le sait, Ève-Marie Lortie a accepté de succéder à Gino Chouinard à la barre quotidienne de Salut Bonjour, à compter de l'automne prochain. Elle en parlait d'ailleurs ici.

De ce fait, elle doit être remplacée pour Salut Bonjour week-end.

TVA dévoile aujourd'hui l'identité de la personnalité qui prendra ce poste convoité.

Il s'agit de Richard Turcotte (voyez sa photo ici), dont les preuves ne sont plus à faire côté animation, lui qui est à la radio depuis de nombreuses années.

Plus précisément, Richard Turcotte, véritable touche-à-tout, est fort d’une expérience de plus de 30 ans dans l’univers artistique à titre d’animateur, de conférencier, de chroniqueur, de metteur en scène, d’auteur, de compositeur et d’acteur.

« C’est un changement de garde qui va s’opérer de façon tellement harmonieuse! Richard Turcotte fait déjà partie de la grande famille de TVA, mais aussi de Salut Bonjour, qu’il a maintes fois animée. Il connaît bien les rouages et les exigences d’accepter un tel mandat, et son leadership, sa personnalité chaleureuse et son écoute faisaient de lui un excellent candidat pour succéder à Eve-Marie Lortie. Nous lui souhaitons la bienvenue! », souligne Nathalie Fabien, directrice principale,Chaînes et programmation, Groupe TVA.

Nous avons bien hâte de le découvrir dans ce contexte.

Richard Turcotte reprendra le flambeau à la tête de Salut Bonjour week-end dès l'automne 2024.