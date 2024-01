Ève-Marie Lortie se confie sur son nouveau rôle d'animatrice de Salut Bonjour

Depuis déjà 12 ans, son inoubliable sourire accompagne nos matins de fins de semaine, à Salut Bonjour week end. En effet, Ève-Marie Lortie est une figure incontournable de nos matinées, qui accueille nos premiers songes de la journée d'une animation bonifiée de bienveillance. C'est donc avec une joie certaine que nous avons appris qu'elle serait la nouvelle capitaine de l'édition en semaine de Salut Bonjour, en novembre dernier. Celle qui succédera prochainement à Gino Chouinard était d'ailleurs l'une des invitées du talk-show de fin de soirée Ça finit bien la semaine, pour aborder ce nouveau défi qui l'attend.

Fidèles à leurs habitudes, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, les hôtes de la soirée, en ont effectivement profité pour soutirer quelques confidences, notamment sur les exigences qui viennent avec un pareil mandat pour l'animatrice chevronnée. « J'avais hâte de regagner ce rythme de travail là, du lundi au vendredi. Je l'ai déjà fait, il y a quelques années », explique Ève-Marie. « À ce moment-là, j'étais la présentatrice des nouvelles à Salut Bonjour, du lundi au vendredi. Je l'ai fait avec Guy Mongrain, avec Benoît Gagnon, avec Gino. Après ça, je suis devenue l'animatrice les fins de semaine. Pis ça arrivait bien dans ma vie de diminuer un peu la charge de travail. Mais là, je suis à un autre moment de ma vie! On a des cycles, et là j'étais prête à en donner encore plus, d'ouvrir la machine. Et la machine me permet d'aller à cent mille à l'heure. »

À propos du fait qu'on mentionne souvent dans les médias quand une femme accède à un poste ayant longtemps été occupé par des hommes, Ève-Marie Lortie déclare, remplie de fierté, que ça vaut encore la peine de le dire. « En peu de temps, oui il y a du chemin de parcouru. Il y a eu des femmes devant nous qui nous ont ouvert les portes, merci! Merci Claire Lamarche, merci Janette Bertrand, merci! Mais il faut encore le dire, quand une femme accède à un poste qui a longtemps été occupé par des gars, ben oui, on le dit et ça inspire peut-être! »

Elle ne pourrait pas mieux dire! Par ailleurs, à propos de l'attente de 9 mois entre la pose de sa candidature à la décision rendue publique, l'animatrice explique que « c'était une attente, j'avais hâte que le diffuseur prenne une décision. (...) Moi j'avais choisi une démarche privée auprès de mes patrons et patronnes. Je voulais que ça se passe comme ça. »

Ève-Marie Lortie animera Salut Bonjour week end jusqu'à la fin de l'été, avant de prendre les rênes, à l'automne 2024, de l'édition en semaine de Salut Bonjour.

L'émission Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.