Voici enfin qui remplacera Gino Chouinard à Salut Bonjour

TVA confirme aujourd'hui que c'est la sympathique et talentueuse Ève-Marie Lortie qui prendra le relais de Gino Chouinard à Salut Bonjour, à la fin de son mandat en 2024.

Évidemment, il s'agit d'une excellente nouvelle, bien qu'elle ne soit pas particulièrement surprenante, puisqu'Ève-Marie Lortie nous apparaissait comme le choix le plus sensé.

Ainsi, celle-ci devient la première femme à animer l'émission matinale en semaine.

La journaliste et animatrice a célébré cet été ses 30 ans de carrière à TVA.

Ses 12 années d’expérience à titre d’animatrice de l’édition du week-end, sa polyvalence et sa grande accessibilité font d’elle la candidate toute désignée pour relever le défi d’animer en direct pendant 4 heures l’émission la plus regardée du matin, et ce, tous les jours de la semaine.

« À l'automne 2024, les téléspectateurs de TVA seront ravis de pouvoir compter sur Eve-Marie tous les jours de la semaine pour leur livrer les actualités et les divertir dès leur réveil. TVA ne peut que se réjouir de pouvoir compter sur cette rassembleuse naturelle, dont l’authenticité fait l’unanimité, pour mener à bon port une telle émission quotidienne, en direct, qui plus est », souligne Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

En attendant son arrivée officielle à Salut Bonjour, en semaine, à l’automne 2024, Ève-Marie poursuivra son mandat à Salut Bonjour week-end, les samedis et dimanches, dès 6 h 30 et du lundi au vendredi durant la période estivale.

Rappelons que la fille d'Ève-Marie Lortie a suivi les traces de sa maman. Ainsi, on peut aussi la voir à la télévision dans un rôle de journaliste.