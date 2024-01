De nouveaux visages se joignent à la grande famille de Salut Bonjour

Depuis de nombreuses années, Salut Bonjour offre des segments de cuisine les lundis, vendredis et samedis.

Comme ils sont très populaires, l'émission matinale a décidé d'en présenter désormais tous les jours de la semaine. Les cuisiniers viendront popoter avec Gino Chouinard à 8 h 50 les lundis et vendredis, puis à 10 h 15 tous les autres jours de la semaine.

Les moments cuisine Zeste promettent de mettre l'eau à la bouche aux téléspectateurs!

Ainsi, vous pourrez voir plus régulièrement les visages des chefs collaborateurs, Jonathan Garnier, Hugo Saint-Jacques et Jean-François Plante.

De nouvelles personnalités se joindront à l'aventure. D'abord, Olivier Louissaint, connu sous le pseudonyme de Chef Oli, amènera son expertise dans les studios de Salut Bonjour. Ce ne sera pas la première fois que Chef Oli soit un collaborateur culinaire à la télé. On a pu l'apercevoir entre autres dans 5 chefs dans ma cuisine et Curieux Bégin. Il est aussi à la barre de sa propre émission à Télé-Québec, Chef Oli vire champêtre.

Katrine Paradis, connu comme K pour Katrine, se joint aussi à l'équipe. Cette charmante entrepreneuse a voulu aider avec ses recettes conçues pour les gens ayant des restrictions alimentaires. Elle aussi a sa propre émission : deux saisons de K pour Katrine sont disponibles sur Tou.tv. Elle a publié huit éditions d'un magazine K pour Katherine et son fameux gâteau choco soyeux est en vente dans plusieurs épiceries. La jeune femme d'affaires est suivie par 90 000 personnes sur Instagram et sur Facebook.

Marie-Fleur St-Pierre est la troisième et dernière chef à rejoindre la grande famille de Salut Bonjour. Elle est la chef propriétaire des restaurants Méson et Tapeo, tous deux installés dans le quartier Villeray à Montréal. Elle a écrit deux livres de cuisine et rédige un blogue de recettes. Elle est aussi propriétaire de l’épicerie fine Le Jardin du Bedeau à Kamouraska avec l'animateur et comédien Christian Bégin.

Rappelons qu'il ne reste plus que quelques mois à retrouver Gino Chouinard à la barre de l'émission matinale. Dès l'automne prochain, c'est Ève-Marie Lortie qui prendra sa place. « Je ne suis plus une remplaçante. Je remplace Gino depuis si longtemps. Sauf que là, le titre officiel, on me l'a remis et je le prends avec beaucoup de gratitude et beaucoup de fierté. Je lève la tête et je suis fière de ça », nous disait-elle récemment. Lisez l'entrevue complète ici.