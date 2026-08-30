De nouveaux invités sont dévoilés pour la prochaine saison de Pour une fois

Ah, qu'il est bon et frais ce doux parfum de la rentrée télé! Depuis quelques semaines déjà, les grands réseaux télé se préparent activement pour l'automne, en marge du retour d'émissions fort appréciées et de nouveautés très attendues.

C'est nouveauté le cas du côté de Télé-Québec, qui mijote de grands rendez-vous pour les prochains mois, notamment du côté du talk-show Pour une fois. Pour une quatrième saison consécutive, les téléspectateurs peuvent s'attendre à découvrir leurs personnalités préférées sous un angle différent.

En effet, les stars qui acceptent de se prêter au jeu de l'émission au concept unique se font toutes très généreuses en confidences, nous offrant à tout coup de savoureux moments de télé. Et cette prochaine saison ne fera certainement pas exception, à en juger les invités des prochains mois! Si la production nous avait d'ores et déjà révélé l'identité de certaines têtes d'affiche de la future saison, voilà que nous apprenons que trois autres personnalités fort appréciées des québécois s'ajoutent à la liste des gros noms des nouveaux épisodes.

Ainsi, seront interviewées par quatre artistes invités chacun la danseuse et chorégraphe Lydia Bouchard, la comédienne et animatrice Karine Vanasse, ainsi que la chanteuse Louise Forestier. Celle-ci a d'ailleurs été au coeur de l'actualité récemment, annonçant qu'elle souffrait du cancer de la mâchoire; cancer dont elle ne souhaite pas recevoir les soins. Elle s'expliquait à ce sujet ici. Nous avons hâte de découvrir leurs confidences, qui s'annoncent riches en surprises!

Celles-ci s'ajoutent notamment à Patrice Roy, René Richard Cyr et France Castel, qui ont déjà confirmé leur présence lors de la quatrième saison de Pour une fois. La première invitée de la saison sera d'ailleurs Marie-Louise Arsenault où, questionnée par Sophie Lorain, Marie-Maude Denis, Émilie Bibeau et Sébastien Ricard, pourra s'ouvrir sur sa vie personnelle comme rarement.

Pour une fois reprend l'antenne de Télé-Québec le samedi 12 septembre 2026 à 20 h.