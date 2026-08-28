Louise Forestier explique son refus de traitements contre le cancer

La chanteuse Louise Forestier était de passage à Bonsoir bonsoir jeudi pour présenter le film Vieille Corneille.

Dans ce docufiction musical de Martin Villeneuve, nous apprenons que la chanteuse est atteinte d'un cancer de la mâchoire.

Sur le plateau de Jean-Sébastien Girard, elle disait ceci : « Un des privilèges de la vieillesse, c'est que le cancer, c'est très lent quand t'es vieux. Alors, je me suis dit : je vis en ce moment quelque chose de tellement magnifique, que je ne veux pas finir mes jours dans un lit d'hôpital avec toute l'énergie d'une vieille dame qui n'en a pas tant que ça encore à vivre. J'ai dit : "je veux continuer ". Alors, j'ai fait les examens, j'ai été très sérieuse, j'ai écouté tous les avis. »

Elle a décidé de ne pas subir les traitements contre la maladie. « J'ai d'autres choses à faire, je n'ai pas fini moi », lance-t-elle en riant.

Ce sont des traitements invasifs, c'est dans la bouche, c'est mon instrument de travail en plus. Tu n'as plus de cordes vocales ou à peine. Il y a des séquelles. J'aurais 30 ans, je me serais battue. Mais là, non.

Elle ajoute : « Puis j'y parle pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne veux pas le savoir. J'y parle pas, mais il ne m'achale pas, je ne l'achale pas. »

Vincent Vallières, aussi sur le plateau ce soir-là, a tenu à mentionner que Louise Forestier avait été d'un grand soutien avec lui alors qu'il était en tout début de carrière. « Je n'avais pas été retenu pour la finale cette année-là à Petite-Vallée. [...] Tu m'avais pris à part et tu m'avais dit : "toi, écoute-moi bien. Tu vas te relever de ça et tu vas faire ton chemin dans la musique. Tu vas connaître tous les hauts et tous les bas qui viennent avec". Tu avais eu cette espèce de vision-là. Il y avait toi pour croire en moi à ce moment-là. Je sais que tu l'as fait pour plein d'autres que moi. Pour ça et pour tout le reste, je veux te dire merci. »

Jean-Sébastien a alors ajouté : « J'étais un jeune recherchiste il y a 25 ans et vous me traitiez comme si j'étais Céline Dion. Vous étiez extraordinaire. »

Vous pouvez revoir l'entrevue complète avec Louise Forestier à Bonsoir bonsoir sur ICI.tou.tv.

L'émission se poursuit, du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Quant au film Vieille corneille, il prendra l'affiche plus tard cet automne dans les cinémas.