De candidat d'OD à animateur: Destinée de fortune pour Frédérick Robichaud

De la chance? Peut-être, mais surtout, beaucoup de travail. Comme Alicia, il reconnaît qu'il s'agit d'un grand défi, surtout d'un point de vue technique. Ils ont d'ailleurs tous les deux été encadrés pour travailler leurs aptitudes, comme la diction, mais aussi la confiance . La veille du départ, il se sent plus confiant et bien entouré.

À l'idée d'animer ensemble, les deux amoureux sont enthousiastes et ne sont pas inquiets pour leur relation. « On est prêts mentalement, on habite ensemble, on a des projets ensemble... On a de bons outils. », s'exclame Alicia, en entrevue avec nous.

Il faut garder en tête qu'ils se préparent en amont depuis près de six mois avec la production d'Occupation Double. Frédérick, quant à lui, nous expliquait qu'ils devaient simplement mettre des coupures entre les moments où ils travaillent et ceux où ils décrochent et profitent d'un bon souper en tête à tête. « Ça fait six mois qu'on est là-dedans, je n'ai pas peur de l'Espagne! »