Du coaching mental avant Occupation Double pour Alicia Moffet

Celle qui enchaîne les succès musicaux depuis les dernières années fait face à un nouveau défi de taille : l'animation d'Occupation Double Andalousie aux côtés de son conjoint, Frédérick Robichaud.

La chanteuse et animatrice Alicia Moffet affirme qu'elle se sent bien, mais que la préparation en amont a demandé de la patience et beaucoup d'apprentissages. Elle a d'ailleurs été encadrée pour son ouverture et son attitude par Jean-François Ménard, un coach mental spécialisé dans le leadership et la psychologie de performance. Ce dernier accompagne de multiples médaillés d'or aux Jeux olympiques, des champions du Super Bowl, des artistes du Cirque du Soleil, des étoiles de la LNH, des chirurgiens, etc. Alicia se sent donc prête à se lancer dans cette aventure, avec le bon état d'esprit.

Après une saison difficile l'an dernier pour la production d'Occupation Double, Alicia est persuadée que l'intimidation est derrière eux et que l'ambiance sera plus saine cette fois (même si l'on sait que la bisbille fera encore partie de l'émission).

L'année passée, c'est l'année passée. Cette année, c'est un vent de fraîcheur, c'est que du nouveau et du positif.