OD Andalousie : « Il va y avoir du drama, des twists, avec une touche d'intelligence »

Ce mardi avait lieu au Centre Phi à Montréal, le dévoilement des candidates et candidats d'Occupation Double Andalousie.

Nous avons alors constaté qu'il n'y avait aucun influenceuse ou influenceur parmi les célibataires qui prendront part à l'aventure en 2023. Cela était une réelle préoccupation de la part de la production cette année.

« Anthony, le charpentier-menuisier de Lévis, avait 5 photos sur son compte Instagram dont une sur laquelle il figurait. Les autres, c'était des images de son "spot" sur le bord de l'eau. C'est une autre catégorie de personne cette année », souligne Jean-Philippe Perron, producteur au contenu. « Ce sont davantage des "boys next door" et "girl next door". »

« Tout le monde est là pour trouver l'amour », ajoute-t-il. « Si un candidat avait 10 ou 15 000 abonnés sur Instagram, ça nous amenait à nous questionner à savoir s'ils étaient vraiment là pour l'amour. »

Ce sont des gens avec des métiers et de fortes personnalités, nous dit-on. Comme le précise le producteur au contenu : « Le système de santé est très bien représenté ». En plus d'un médecin de famille, il y a plusieurs infirmières, une étudiante en pharmacologie et une travailleuse sociale.

Même si on fera très attention aux propos véhiculés dans OD cette année en raison de la polémique de l'an dernier, la production nous promet que la bisbille sera au rendez-vous.

« Il va y avoir du drame, des twists, avec une touche d'intelligence », précise la productrice Julie Snyder. « C'est sûr que le "drama" va être très présent à OD, c'est dans l'ADN de l'émission. »

« Le but, c'est quand même de ne pas aseptiser le show », enchaîne Jean-Philippe Perron.

« Se chicaner, ce n'est pas de l'intimidation », précise Julie Snyder. Donc, on ne devrait pas perdre cette belle touche de bisbille qui caractérise, d'une certaine façon, la téléréalité amoureuse, et OD particulièrement.

En plus de suivre des formations sur le racisme ainsi que sur l'intimidation, les membres de la production pourront profiter du soutien à destination de la commissaire à l'éthique, spécialiste en droit de la personne et en droit du travail, Chanel Sterie. Fière, Julie Snyder indique ceci : « Elle a rédigé en partie le rapport de l'honorable juge Arbour sur les inconduites sexuelles dans l'armée canadienne ». Ce n'est pas n'importe qui qu'Occupation Double a convaincu de joindre ses rangs!

La productrice indique que, comme les pictogrammes qui nous rappellent comment bien se laver les mains à la salle de bain, il y aura des dessins figuratifs du même genre pour remémorer aux personnes concernées les bons comportements à adopter.

Chanel Sterie a aussi appris à toute l'équipe l'importance de la confidentialité. Visiblement, ça semble être très efficace, puisque l'identité des candidates et candidats est restée secrète jusqu'au dévoilement, contrairement aux années précédentes.

Nous avons très très hâte de découvrir ce que nous réserve OD Andalousie cet automne. Soyez au rendez-vous pour une émission spéciale (En route vers OD) le 10 septembre, puis le tapis rouge, la semaine suivante.

Voyez nos photos du lancement de mardi matin ci-dessous.