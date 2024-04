Dave Morissette décroche un nouveau mandat

Les choses se bousculent pour l'animateur Dave Morissette, en marge de sa participation à la compétition Sortez-moi d'ici. En plus de l'émission Sortez-moi d'ici... mais pas tout de suite qu'il coanimera bientôt avec Philippe Laprise (voyez les premières images ici), un nouveau mandat se présente pour l'ancien hockeyeur.

En effet, dès cet automne, Dave Morissette coanimera avec Patrick Laperrière une nouvelle compétition présentée sur les ondes de Casa, intitulée Les bricoleurs du dimanche : La compétition.

Produite par Zone3, en collaboration avec Québecor Contenu, cette compétition enlevante mettra douze rénovateurs amateurs débrouillards au défi et le gagnant remportera un grand prix de 25 000 $. Le tournage des 10 épisodes de 60 minutes s’amorcera cet été.

Dave Morissette est en effet un véritable passionné de rénovation. Sa bienveillance et son côté rieur sauront à coup sûr mettre les concurrents en confiance et les amener à se dépasser. Patrick Laperrière, aussi connu en tant que Pat Lap ou Canadian Pat, agira à titre de juge expert dans cette compétition. Reconnus à l’international, Patrick et ses amis bricoleurs américains ont récemment fait l’objet d’une série télé américaine intitulée Making Fun. Il s’adonne à la création de contenu, ce qui lui permet d’exprimer tous ses talents : travail du bois, musique, humour et production multimédia. Il saura reconnaître les aptitudes que tout bon bricoleur doit posséder.

Le concept de la compétition va comme suit : Les bricoleurs du dimanche : la compétition sera l’occasion pour des rénovateurs amateurs de se livrer bataille et de mesurer leurs talents à ceux des autres. Pendant 10 semaines, 12 hommes et femmes à tout faire devront prouver qu’ils méritent leur place dans la compétition en faisant preuve de débrouillardise, d’habileté, de rapidité d’exécution, de précision et de créativité.

À chaque épisode, un premier défi aura lieu dans l’atelier général, où chaque participant possède un poste de travail. À la suite de ce défi, des concurrents seront mis en danger et devront s’affronter ou collaborer pour sauver leur place dans la compétition dans des défis d’élimination complètement déjantés qui auront lieu dans la Maison aux malheurs. Leur savoir-faire sera un atout, mais ils auront aussi besoin de tous leurs sens, car cette maison maudite au décor défraîchi les attend au tournant avec des énigmes et des pièges pour les déstabiliser encore plus.

Chaque semaine, un candidat sera éliminé jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un, qui sera sacré Meilleur bricoleur du Québec et qui repartira avec un prix de 25 000 $ pour réaliser un projet de réno-construction!

D'ailleurs, la production est à la recherche de bricoleuses et bricoleurs. C'est par ici pour l'inscription.

