Cette année, ce sont les attachants Dave Morissette et Philippe Laprise qui sont à la barre de Sortez-moi d'ici... Mais pas tout de suite.

Après avoir découvert le Panama dans son état le plus... sauvage, il était temps pour les deux candidats de Sortez-moi d'ici de s'offrir des vacances bien méritées! Vacances, peut-être, mais à visionner la bande-annonce de la saison, on devine que ça n'aura pas été de tout repos.

Avec pour objectif de découvrir la destination sous son meilleur jour, les deux hommes préparent chacun de leur côté une liste d'activités qu'ils souhaitent accomplir pendant leur séjour. Comme un défi, ils doivent ensuite réaliser la liste de chacun. Si cette fois, ils ne craignent pas pour leur vie comme dans le docuréalité du dimanche soir à TVA, leurs aventures touristiques les sortent encore une fois de leur zone de confort.

Dans les images dévoilées par Québecor, on peut les voir explorer une grotte remplie de chauves-souris, faire de la plongée, du ski nautique, de la moto, de l'escalade, du côte à côte en montagnes, on les aperçoit se baigner dans des piscines naturelles et même s'envoyer en l'air (en parachute, rassurez-vous!). À la rencontre du peuple, de sa culture et de ses saveurs, ils participeront aussi à des ateliers de cuisine, goûteront aux cocktails locaux et aux incontournables de la gastronomie locale. Les adeptes de sensations fortes et de voyages seront servis.

Ils recevront aussi certains campeurs, comme Patricia Paquin, Alex Perron, Gildor Roy et Clodine Desrochers, qu'ils amèneront dans leurs péripéties!

On a déjà un coup de cœur pour la "bromance" qui s'installe entre l'ex-joueur de hockey et l'humoriste dans l'émission!

À regarder dès le lundi 27 mai 20 h sur Évasion.