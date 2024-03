Les bricoleurs du dimanche : la compétition

À travers une série d'épreuves liées à la rénovation et à la construction, les candidats devront user d'ingéniosité pour impressionner les juges. Leur but? Éviter d'affronter une maison en ruine qui regorge de surprises et qui deviendra le théâtre de défis d'élimination, tantôt ludiques, tantôt extrêmes. Chaque semaine, un candidat sera éliminé jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, qui sera sacré Meilleur bricoleur du Québec! Le grand gagnant repartira avec un prix de 25 000$ pour réaliser un projet de réno-construction!