Dave Morissette avoue avoir traversé des moments difficiles à Sortez-moi d'ici

Si l'aventure Sortez-moi d'ici s'avère particulièrement divertissante pour les téléspectateurs, elle est évidemment beaucoup plus complexe pour les participants, qui doivent affronter autant les défis que les aléas de la jungle, la faim, la cohabitation, les moustiques et plus encore. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec Dave Morissette, qui s'illustre parmi les campeurs toujours dans le jeu à ce jour. L'animateur nous confirme avoir vécu des moments assez difficiles et avoir même considéré partir.

J'ai manqué partir. Je pense qu'ils l'ont tous pensé aussi.

« Je pense qu'un des défis, c'est le temps. Ça veut dire que tu as du temps », explique-t-il. « Ça, c'est déstabilisant aussi. Moi, je paniquais vraiment. Je n'avais pas d'épreuve. Il n'y a rien qui se passait. J'étais comme dans un camp de vacances. Quand je pars à Compostelle, je veux avoir la paix, mais là, je voulais que ça bouge. C'est un des défis. Tout ça, de vivre ça, tu as faim, tu es fatigué, tu as chaud, il y a des bibittes. Tout ça mis ensemble, des fois, ça peut être dangereux. »

Il poursuit : « Il y a des journées où je me disais, je ne sais pas s'ils l'ont gardé au montage, mais c'était insoutenable. »

L'animateur explique également que la cohabitation, avec des caméras qui les suivent 24 h sur 24, peut devenir difficile et que cela peut provoquer des frictions entre les participants : « Il y a eu des discussions, il y a eu des confrontations. Tu n'as pas le choix. C'est confrontant de vivre avec des gens qui savent qu'il y a une caméra aussi pendant 24 heures. Ça vient que ça tombe sur les nerds. »

Il ajoute : « La beauté de la chose, c'est que tu as besoin de ces mises au point. Oui, il y en a eu. Oui, tu en as besoin. Mais ce n'est pas ce qui marque mon voyage. Moi, ce qui est important, c'est que je voulais que tout le monde soit bien. Que tout le monde soit uni. Je me disais, si on doit passer 14 jours ensemble, il faut créer des liens qui sont forts. »

C'est d'ailleurs l'impression que nous donne Dave Morissette depuis le début de son aventure, alors qu'il est la personnalité qui encourage toujours la bonne humeur et la complicité des troupes. On le voit d'ailleurs régulièrement souligner les beaux moments de chaque journée à la caméra.

Sortez-moi d'ici se poursuit, les dimanches à 18 h 30 sur les ondes de TVA.

Rappelons que, la semaine dernière, nous avons été laissés sur un suspense, mais nous croyons savoir qui quittera l'aventure. À lire ici!

Par ailleurs, nous nous entretenons ici avec Gildor Roy qui nous explique pourquoi il a fait son apparition dans le jeu seulement à la 8e semaine.

Voyez un extrait du prochain défi en primeur ici.