Entrevue : On ne pourra pas vraiment se réjouir de ce retour au petit écran de Danielle Ouimet

Alors qu'elle s'est faite particulièrement discrète au petit écran depuis plusieurs années, Danielle Ouimet s'apprête à y revenir, avec un concept qu'elle chérit et qu'elle espère mettre en ondes depuis de nombreuses années. Si nous avons une affection intarissable pour cette grande dame du milieu artistique québécois, nous ne pourrons toutefois nous réjouir de son retour en ondes, pour une raison bien précise...

Avec l'émission Avant de partir, qu'elle coanimera avec Gildor Roy, Danielle Ouimet discutera avec des personnalités qui ont fondé le Québec et qui laissent un précieux héritage. Ces émissions ne seront toutefois diffusées, à Télé-Québec, qu'après le décès de l'invité.e. Comment se réjouir du retour de l'une quand il signifie le départ de l'autre? Voilà toute l'ambiguïté de ce formidable projet, financé par le Gouvernement du Québec et produit par Pamplemousse Média, qui contribuera au devoir de mémoire. Nous en avons discuté avec la sympathique animatrice.

« C'est un projet que j'avais depuis 2016 », indique Danielle Ouimet qui nous explique que le projet a été refusé maintes fois par des diffuseurs avant que la solution se présente : « Un jour, j'ai eu à aller aux archives nationales, puis j'ai dit "mais c'est ici qu'il faut que ça soit, il faut que ça atterrisse ici". Alors, j'ai appelé les gens du gouvernement, j'ai appelé le ministre de la Culture. Ça lui a quand même pris deux ans avant de me dire oui, mais on a structuré avec France Beaudoin, on a structuré ce que je voulais faire et voilà. »

Évidemment, si l'on tente de savoir avec qui Danielle Ouimet s'est entretenue pour les tournages d'Avant de partir, l'animatrice ne peut répondre, par délicatesse. Après tout, ces bâtisseurs du Québec, autant des artistes que des hommes et femmes politiques ou autres, ne sont pas encore décédés.

Le but est de diffuser ces grands entretiens, d'une durée formatée d'une heure, à Télé-Québec de manière posthume, en plus de les rendre disponibles aux Archives nationales pour tous.

« La première question que je leur pose, comme s'ils n'étaient plus là, c'est "Où est-ce que tu penses que tu es?" Cette question-là, ça ramène sur les croyances, sur l'éducation que tu as eue quand tu étais enfant, sur les questionnements que tu t'es faits en grandissant », explique l'animatrice qui estime avoir pu discuter de tout, en toute liberté, avec ses invités.

Elle souligne tout de même toute son ambivalence à animer ce concept : « On le tourne, mais en même temps, on n'a comme pas hâte que ça soit diffusé. C'est ça qui est bizarre. »

Sans dévoiler de nom, Danielle Ouimet nous dit de « regarder parmi les artistes avec lesquels elle a travaillé ».

De son côté, la productrice France Beaudoin donne tout le crédit de cette idée à Danielle Ouimet, mais nous explique pourquoi elle a décidé de chapeauter le projet avec sa boîte de production, Pamplemousse Média : « Nous, on a embarqué avec elle là-dedans parce qu'on trouvait qu'il y avait quelque chose de vraiment très intéressant au niveau du legs. Il faut reconnaître l'histoire dans une société. »

« Ce qui est vraiment très, très touchant, c'est de refaire le parcours de ces gens-là, de voir tout ce qu'on ne se souvient pas nécessairement qu'ils ont fait et dans quel état d'esprit ils l'ont fait et à quel moment de la société ils l'ont fait avec les enjeux de ces époques-là », poursuit-elle.

« C'est vraiment très touchant. C'est des documents vraiment très riches au niveau du legs, au niveau de l'histoire. C'est comme si le Québec se souvient d'une part de son vécu », indique la productrice.

Voilà donc un projet télévisuel d'une pertinence rare, pour lequel nous ne pourrons jamais nous réjouir de sa diffusion, car cela représentera le départ d'un de nos grands.

À surveiller (le plus tard possible), sur les ondes de Télé-Québec.