Avant de partir, c’est une collection de 50 entrevues exclusives réalisées pour préserver la mémoire de personnes qui ont marqué la société québécoise, dans les domaines de la culture, du sport, des sciences ou de l’entrepreneuriat. Elles ont la particularité de n’être diffusées à la télévision qu’après leur décès, et deviennent donc des archives qui seront conservées à perpétuité sur le site Internet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Un magnifique ouvrage de référence pour que les générations futures puissent se souvenir et comprendre l’influence de ces personnalités sur l’identité et la société québécoise