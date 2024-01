Danielle Ouimet revient à l'animation avec un comédien chouchou des Québécois

On apprenait récemment que le gouvernement du Québec accordait un soutien financier de 2 755 000 $ pour la réalisation d'un tout nouveau concept culturel. Avant de partir est une initiative de l’actrice, animatrice et autrice, Danielle Ouimet. Celle-ci sera d'ailleurs accompagnée à l'animation par le comédien Gildor Roy.

La nouvelle émission consistera en une série de 50 entrevues avec des figures marquantes de la sphère publique québécoise. Le but sera de préserver la mémoire de ces personnes et de transmettre l’héritage culturel qu’elles nous laissent.

Les invités seront amenés à échanger sur des moments forts de leur vie personnelle et professionnelle. Pour plusieurs figures phares de notre société, ce sera l'ultime occasion de transmettre leurs savoir et acquis aux générations futures. Cela nous fait penser aux récents grands entretiens d'André Robitaille avec Dominique Michel, Janine Sutto et plus récemment Patsy Gallant.

« C’est avec enthousiasme que le gouvernement du Québec confirme sa participation à la magnifique émission Avant de partir, un concept original. Il importe de pérenniser la parole de celles et ceux qui ont construit le Québec moderne et de s’assurer que le fruit de leur travail et de leurs acquis puisse être transmis aux prochaines générations. Je salue le travail acharné de Danielle Ouimet, une figure culturelle importante pour le Québec, qui porte ce projet depuis de nombreuses années. Je remercie également Télé-Québec et BAnQ, deux sociétés d’État sous ma gouverne, qui mettront à profit leurs expertises respectives afin de s’assurer du plein déploiement de ce beau et grand projet », indique Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et de la région de l’Outaouais.

France Beaudoin produira l'émission à travers sa compagnie Pamplemousse Productions. « L’équipe de Pamplemousse est très fière de donner vie à Avant de partir. C’est un réel privilège de pouvoir mettre en lumière le parcours de vie de nos bâtisseurs du Québec. Notre collaboration avec Télé-Québec et BAnQ permettra à tous les Québécois et Québécoises d’avoir accès aux accomplissements et aux réflexions de nos plus grandes personnalités; il s’agit d’un véritable legs pour notre société. »

Rappelons que, bien que Danielle Ouimet figurait récemment au générique de la série Bon matin Chuck en tant que comédienne, cela fait un certain temps que nous ne l'avons pas vu dans le rôle de l'animatrice. Celle qui a brillé à la barre de Bla Bla Bla pendant sept ans saura certainement nous prendre au cœur avec ces rencontres marquantes. Aucune date de diffusion ni de tournage n'a été annoncée pour le moment.