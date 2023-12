Depuis la saison dernière, nous avons le plaisir de découvrir un nouveau personnage dans la série Discussions avec mes parents, celui de la femme de ménage, Mme Dupuis, interprétée par la grande Danielle Fichaud. Les téléspectatrices et téléspectateurs ont craqué pour ce personnage bourru, capable de ne pas cligner des yeux, adepte de potins et de bondieuseries.

Dans la sixième saison de sa série, l'auteur François Morency a même osé tracer une courbe amoureuse pour ce personnage, créant une rencontre hilarante entre Mme Dupuis et Jack Bédard (Luc Proulx). Le coup de foudre était inévitable!

Nous avons eu le grand bonheur de nous entretenir avec Danielle Fichaud, qui a bien voulu nous raconter comment cette belle aventure dans Discussions avec mes parents a été lancée :

« François, je l’ai eu comme élève à l’École de l’humour, et on est restés très copains. Et à un moment donné, il m’a écrit pour faire un épisode. Par la suite, il m’a dit : "Si je te ramenais pas l’année suivante, je me faisais crucifier". Parce que les gens ont tellement aimé le personnage. On a vraiment eu du plaisir, c’est tellement une belle équipe. »

D'ailleurs, la comédienne ne tarit pas d'éloges pour l'auteur et les comédiens de cette série : « Tout est réfléchi [en parlant de l’écriture de François Morency, NDLR] et c’est une équipe extraordinaire qui s’aime vraiment. Rentrer là-dedans, c’est un immense cadeau. Les gens me découvrent là-dedans, bizarrement. Je suis rendue avec des fans que je n’avais pas avant! (Rires) »

Il va sans dire que les adeptes de la série ont pris plaisir à voir cette femme écornifler dans la vie de François et Stéphanie (Leila Thibeault Louchem) et se permettre tous les commentaires réprobateurs possibles.

À propos de son intégration sur le plateau, la comédienne ajoute : « Je les connaissais à peu près tous, et je joue plus avec François et sa blonde, que j’ai aussi eue comme élève, donc c’était assez facile. Cette année, en plus, le réalisateur c’était Jean-Carl Boucher, que j’avais également coaché pour Tactik, donc je le connaissais très bien aussi. »

Elle conclut ainsi : « Ils sont tellement ouverts et contents d’avoir du nouveau monde, parce qu’à un moment donné, ça les sort un peu de la famille, dont ils commencent à avoir fait le tour. Ils m’ont laissé la place. On est reçu comme des rois sur ce plateau. »

Rappelons que François Morency a confirmé une nouvelle douce-amère récemment concernant son projet.

Nous espérons revoir Mme Dupuis dans la prochaine saison de la série, qui sera présentée l'automne prochain sur ICI Télé.

L'épisode qui concluait la sixième saison, à thématique des fêtes, nous a offert toutes les émotions souhaitées. On vous en parlait ici. Vous pouvez revoir des images de cet épisode ci-dessous.

Sachez également que Danielle Fichaud tient un rôle dans le film français Noël joyeux, que vous pourrez voir en salles au Québec à compter de ce vendredi 15 décembre. Elle y donne la réplique à Franck Dubosc et Emmanuelle Devos.