Crave et Tou.tv concluent une entente qui bénéficiera à tous les amoureux de télévision québécoise

Depuis plusieurs années, avec l'arrivée de nombreuses plateformes télé où sont diffusées en primeur les nouveautés, les téléspectateurs désespèrent de ne pouvoir tout suivre, en raison des implications financières que cette dispersion exige.

En effet, rares sont ceux qui peuvent se payer toutes les plateformes et ainsi bénéficier de toutes les primeurs que nos diffuseurs nous offrent régulièrement.

Dans une ère où la situation de la télévision est précaire, voilà que Bell Média et Radio-Canada ont décidé d'ouvrir les pourparlers, ce qui a mené à une entente formidable dont les clients bénéficieront nécessairement. L'union fait la force et certains l'ont compris!

Ainsi, Bell Média et Radio-Canada annoncent aujourd’hui une nouvelle offre de forfaits d’abonnements combinés destinée au marché canadien, qui regroupe Crave et ICI TOU.TV EXTRA, disponible dès maintenant.

Avec cette offre groupée, les téléspectateurs et les téléspectatrices ont accès à une vaste sélection de contenu haut de gamme, comme les productions originales de Crave et de Radio-Canada, les séries originales de HBO et de HBO Max, des événements culturels et sportifs en direct, et bien plus encore.

Grâce à cette nouvelle offre, les abonnés peuvent réaliser des économies considérables avec un abonnement à partir de 15,99 $ pour le forfait de base – qui comprend Crave Standard avec pubs et ICI TOU.TV EXTRA – ce qui représente une économie de 23 % en comparaison avec un abonnement individuel à chaque service. Dès 8 h aujourd’hui, l’accès à l’abonnement ainsi que les renseignements supplémentaires concernant les différents forfaits seront sur Crave.ca/ inscription.

« Bell Média est fier de présenter cette nouvelle offre, qui représente une étape majeure dans le rayonnement et l’accessibilité de notre culture et qui facilite sa découvrabilité. Deux entreprises médiatiques canadiennes reconnues pour la richesse de leurs contenus unissent leurs forces afin de proposer aux abonnés une offre sans précédent : un accès privilégié à de multiples créations de chez nous qui sont emblématiques de notre identité, ainsi qu’à un vaste catalogue de contenus internationaux », indique Suzane Landry, Vice-présidente Développement de contenu, programmation et information.

« Nous sommes heureux de nous associer à Bell Média pour créer un forfait qui regroupe nos deux plateformes », ajoute Dany Meloul, vice-présidente principale de Radio-Canada. « En unissant nos forces, nous offrons aux francophones d’un océan à l’autre un accès élargi à une plus grande diversité de contenus, et ce, dans leur langue. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans notre mission de média public, soit d’assurer l’épanouissement de notre langue et de notre culture, et de soutenir les créateurs d’ici. »

Nous espérons que d'autres suivront leurs traces, le but ultime étant de retrouver tous les diffuseurs sous une même bannière, avec un coût acceptable, ce qui signifierait nécessairement des abonnements massifs.

Cette fois, en fonction de leurs forfaits, les personnes qui s’abonnent peuvent profiter de la programmation sur le web, leurs mobiles, leurs applications et téléviseurs connectés comme Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Hisense, PlayStation, Xbox et Roku, ainsi que certaines télévisions intelligentes LG et Samsung.

Cela représente des heures de contenus exceptionnels, qu'on pense seulement aux séries Empathie, Dérive, OD tentations au soleil, Doute raisonnable, L'oeil du cyclone, Stat, Un gars, une fille et bien plus.

On applaudit haut et fort cette initiative, en espérant que son écho se rende jusqu'aux autres diffuseurs qui pourraient décider, eux aussi, de mettre l'épaule à la roue pour le bien des consommateurs et de notre chère télévision!