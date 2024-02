Corneille parle de ce numéro comme « la perfo de la saison » à La voix

Afin de lancer la ronde des Duels de belle façon, la production de La voix a décidé d'adopter une nouvelle approche. Deux coachs allaient s'affronter en reprenant une chanson du répertoire de son opposant. Ainsi, France D'Amour a chanté du Corneille et vice versa alors que Mario Pelchat et Roxane Bruneau ont interprété les succès de l'un et l'autre.

Roxane Bruneau a particulièrement brillé dans ce duel étonnant. La jeune chanteuse, dont le rôle à La voix a été remis en cause par certaines personnes, a repris « Je ne t'aime plus » avec beaucoup d'émotions et de techniques. Voyez son interprétation remarquable au bas de l'article.

De son côté, Mario Pelchat s'est approprié « Des p'tits bouts de toi », mais le résultat a été plus drôle que poignant. Même la principale intéressée ne pouvait s'empêcher de rire en écoutant Mario Pelchat chanter : « C'est pas parfait, mais en partie. Y m'reste un lousse en fin d'après-midi. Pour t'acheter une bouteille de vin pas trop cheap à l'épicerie... ».

Corneille, comme bien des téléspectateurs, a été sous le charme de ce duo improbable et en particulier de l'interprétation de Roxane. « Perfo de la saison!!!!!! Vous n’êtes pas prêts!!!!🤯🤯🤯🤯🔥🔥🔥 », écrivait-il sur Instagram.

Bien des gens espèrent que sa version de « Je ne t'aime plus » sera enregistrée puis disponible sur les plateformes. Nous le souhaitons aussi vivement.

Rappelons qu'il y a eu aussi plusieurs autres moments marquants lors de cette première soirée de Duel, dont ce numéro nostalgique exceptionnel.