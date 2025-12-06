Cindy revient sur ses propos qui ont égratigné le couple d'Alexandra et Anthony

Dans les dernières quotidiennes régulières d'OD Chypre, pendant que les finalistes étaient dans leur chalet au Québec, Cindy a mentionné en confessionnal qu'Anthony avait dormi sur le divan, laissant entendre que son couple avec Alexandra n'était pas très solide.

Antho et Alex n'ont pas beaucoup aimé cette intervention de Cindy. Voyez ce que le couple en question nous a confié à ce propos ici.

Cindy, de son côté, ne regrette pas son intervention.

Je ne peux pas regretter d'avoir dit la vérité. Ce que j'ai dit, c'est la vérité.

« Il faut savoir qu'à OD, quand on est filmé, il y a un contexte. La première fois qu'ils m'ont demandé s'il y avait quelqu'un qui dormait sur le divan, je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Mais c'est sûr que comment la prod filme et tout, ils nous poussent à parler. Finalement, j'ai dit la vérité. Je ne peux pas regretter d'avoir dit la vérité. Après ça, si certaines autres personnes veulent dire que ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est arrivé et que c'est juste arrivé une ou deux fois, quand tout le monde - même Deymien, l'a dit à L'Heure de vérité... »

« Je pense que tout le monde peut témoigner dans le chalet que ce n'était pas une fois », enchaîne Mathis. « Au final, ce n'est pas grave parce qu'ils ont appris de tout ça et ils ont été capables d'avoir une bonne relation et une bonne connexion après ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu des moments où c'était plus difficile, mais je pense que, comme chaque couple a eu, c'est juste normal. »

À propos de la situation avec Laurie à L'Heure de vérité, Cindy indique : « Off-cam, après L'Heure de vérité, quand on n'avait plus de micro, j'ai été lui demander s'il y avait autre chose à part ma grandeur et le hike. Il restait un non-dit... »

Elle ajoute : « Même hier [les candidats d'OD Chypre se sont revus jeudi soir pour le visionnement de OD Tentations au soleil], elle n'est pas capable de dire plus que ma grandeur et les hikes. Je pense que son point, c'était juste de faire un peu de bisbille, mais elle n'a pas vraiment d'argument contre notre couple. »

Où en est la relation de Mathis et Cindy? La réponse ici.