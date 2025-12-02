Voici où en est le couple d'Alexandra et Anthony une semaine après la finale

Mardi, nous avons eu la chance de discuter avec Alexandra et Anthony d'OD Chypre, qui nous ont donné de leurs nouvelles.

Une semaine après la finale, les deux tourtereaux se considèrent maintenant officiellement comme un couple. « Elle est pognée avec moi à vie », indique Anthony, amoureux.

« On s'aime beaucoup », ajoute-t-il. « Et juste le fait de sortir et de rejoindre notre quotidien, qu'elle soit chez nous, que je sois chez elle, honnêtement, ça va vraiment mieux que d'être pognés dans un chalet avec 10 personnes. La bulle est tombée. Là, on est ensemble et ça fait fucking du bien. »

Les finalistes d'OD Chypre n'ont pas envisagé le déménagement encore, mais Anthony nous dit : « Elle est quasiment aménagée chez nous ». Alexandra ajoute : « Mettons que les chiens ont déjà leur bol d'eau dans la maison ».

Alexandra et Anthony ont aussi eu la chance de se présenter leur famille respective. « J'ai été bien reçu. Son monde est magnifique, puis je suis vraiment content de les avoir rencontrés », précise Anthony.

Le retour à la réalité a été plus difficile pour Alexandra en raison des commentaires malveillants à son égard sur les réseaux sociaux. « J'essaie de l'accompagner le plus possible, justement, parce que je suis un peu plus outillé dans ce monde-là d'Internet. »

Les proches d'Alexandra ont aussi trouvé la situation difficile : « Thank God qu'il y avait des séquences où on nous voyait rire en background. Ils l'ont trouvé un peu plus rough de voir les commentaires à mon sujet ».

Le fait que Cindy révèle dans les quotidiennes d'OD qu'Anthony avait dormi sur le sofa, puis de voir leur adversité avant de partir au voyage final ont aussi provoqué une vague d'inquiétude dans la famille d'Alexandra. « C'est juste plate, parce que ce que j'ai regardé à la télé, c'est comme si je n'aimais pas Antho du tout, puis que je le détestais, quand c'est tout le contraire qui se passait dans la vie. »

L'histoire était tellement off-grid - ce qu'on a vu à la télé - que mes parents ne pensaient même pas que j'étais encore avec Antho, puis ils ont vraiment insisté pour venir me chercher à L'Heure de vérité, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient me ramasser à la petite cuillère.

Heureusement, la vérité semble tout autre. Alexandra et Anthony paraissent en amour et prêts à se lancer dans une belle histoire de couple! On leur souhaite beaucoup de bonheur!

Voyez ici quelle est la situation conjugale d'Arnaud et Lauriane une semaine après la finale.