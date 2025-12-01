Arnaud et Lauriane font le point sur leur relation une semaine après la fin des tournages

Les tournages d'OD Chypre se sont terminés officiellement dimanche dernier et les gagnants ont pu retrouver un semblant de vie normale. Ils ont pu reparler à leur famille et à leurs amis, qui les attendaient d'ailleurs à la sortie de L'Heure de vérité. Plus de détails dans cet article.

Nous avons eu la chance de discuter avec Arnaud et Lauriane lundi et nous en avons profité pour prendre des nouvelles de leur couple.

« Est-ce que vous vous considérez comme un couple aujourd'hui? »

« Je pense que oui », nous dit Arnaud. « C'est dur à dire parce qu'on vient de sortir. Il y a une façon de faire les choses. On est un peu à la même place par rapport à ça. »

Si on n'est pas un couple officiel, c'est vraiment en voie de le devenir, mais je pense qu'on prend notre temps pour bien faire les choses.

Bien des gens ne se sont pas cachés pour affirmer qu'ils ne croyaient pas en leur couple, ce qui ne les atteint pas nécessairement.

« Occupation Double, c'est une émission de télévision. La production a une job à faire et on n'a pas le temps de nuancer. Si, de notre côté, on a joué au jeu et qu'on a aimé parler de stratégie ensemble, forcément, il reste moins de temps pour montrer les bons moments, les moments de rapprochements où on apprend à s'aimer. Mais je ne suis pas surpris. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à l'écran en termes de couple et quand on l'est, on parle de game et tout ça, mais Occupation Double, c'est une fois dans une vie. Je n'aurais jamais la chance de rejouer au jeu avec Lauriane. On l'a fait à 100 %. Je ne suis pas surpris, mais ça va super bien dans notre couple. »

Arnaud l'a dit à plusieurs reprises : il ne s'attendait pas à gagner OD Chypre. Avec du recul, pourquoi pense-t-il que les gens ont voté pour lui et Lauriane à 52%?

« Nous, dans l'aventure, c'est une bulle, on n'a pas mainmise sur l'opinion publique. On avait un peu le pouls de la situation à travers les exclus ou les émissions des Vendredis OD qu'on adorait, mais c'était dur pour nous de se faire une tête. Donc non, je ne pensais pas gagner. Je pense que les gens ont embarqué dans l'aspect plus joueur. Je pense que Félix l'année passée avait mis la table par rapport à ça. Grâce à lui, on a pu jouer au jeu de la même façon. Peut-être que le Québec voulait voir ça aussi. Mais bon, il y a aussi des commentaires qui disent qu'on a gagné par défaut. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense qu'il y a un fond de vérité. Je pense que ce n'est pas vrai non plus. Ça dépend. Avec des "si" on refait le monde. C'est compliqué pour moi de me faire une tête, mais j'étais vraiment surpris. »

