Arnaud revient sur les commentaires diffamatoires sur son restaurant et la réaction de ses associés

Suite au jeu stratégique d'Arnaud à Occupation Double, certains téléspectateurs ont décidé d'aller inscrire des commentaires négatifs sur la page de son restaurant.

Nous lui avons reparlé de la situation en entrevue lundi. « Moi, j'ai ri parce que, bon, je ne l'ai pas pris au sérieux, puis j'étais un peu devant le fait accompli. Je me souviens de quelqu'un qui avait mis : "une étoile : propriétaire trop stratégique". C'est sûr que moi, ça m'a fait rire, mais je pense que mes partenaires, lorsque c'est arrivé, c'était un peu impressionnant quand même parce que tu n'as pas le contrôle, mais ça s'est quand même résorbé assez rapidement. Je pense qu'en 4-5 heures, tout ça, c'était réglé. Ça fait que c'était une tempête dans un verre d'eau. »

Dans notre cas, de ce que j'en ai compris, je pense que c'est même Google qui s'en est mêlé et ils ont supprimé l'entièreté des commentaires, autant les positifs que les négatifs.

Il ajoute : « Au final, c'est pas mal revenu au statu quo. Par contre, ce qui est resté, c'est l'engouement des gens par rapport au restaurant. Les gens en parlent encore beaucoup. »

Il nous a aussi glissé un mot sur la construction de son deuxième restaurant. « Les fondations ont commencé à couler, donc oui, ça a avancé beaucoup pendant que j'étais parti. Justement, j'ai amené Lauriane voir ça mardi dernier. »

Ce nouvel établissement sera « adjacent au restaurant existant » à Beloeil. Voyez ce restaurant dont tout le monde parle ici.

Précisons que les gagnants d'OD Chypre ont été accueillis par leur famille et leurs amis à la sortie du tournage de L'Heure de vérité. « Mes amis ont contacté les amis de Lauriane et tout le monde s'est ramassé ensemble », nous raconte Arnaud. « Après la finale, dimanche, à 2h30 du matin. Ils sont venus nous rejoindre devant l'hôtel où on était avant la finale. Ils sont venus nous rejoindre. C'était vraiment le fun de passer du temps ensemble. Je pense qu'on est partis à 5h du matin de l'hôtel. »

Ils ont aussi écouté L'Heure de vérité dimanche chez un des amis à Arnaud.

Rappelons que Lauriane nous a aussi parlé des éclaboussures qu'elle a reçues à la suite de L'Heure de vérité. Lisez le tout ici.