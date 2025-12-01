Lauriane éclaboussée après L'Heure de vérité : elle réagit

Dimanche, dans L'heure de vérité d'OD Chypre, Laurianne et Any ont eu un accrochage alors qu'Alicia demandait à Any et Deymien pourquoi ils avaient laissé leur place à Lauriane et Arnaud lors de la délibération au voyage final.

Any a répondu : « c'est le chronomètre, le fait qu'on soit mis contre le mur pour prendre une décision ».

Lauriane est intervenue en disant : « je ne pense pas que ce soit ça Any parce que... ».

« La question m'a été posée à moi », a répliqué alors Any.

« Ben parfait, mais je peux répondre aussi », a ajouté Lauriane.

S'en est suivi un échange assez bouillant entre les deux jeunes femmes :

« Non, mais... »

« Ben oui Any on peut répondre quand tu parles »

« J'ai pas fini de parler »

« Monologue ».

Nous avons eu la chance de discuter avec la gagnante d'Occupation Double lundi matin, qui a réagi au contrecoup de cette intervention.

« Il y a plusieurs commentaires qui m'apprécient moins », dit-elle.

Arnaud prend part à la discussion : « Je ne pense pas que tu apprécies moins. Je pense que les gens ont juste commenté le truc du monologue. Mais je pense que, depuis le début, avec Deymien et Any, c'est une situation qui polarise beaucoup. Les gens sont verbaux à propos de ça, mais il y a autant de positifs que de négatifs. C'est vrai que ça a fait réagir. Je pense que le commentaire "monologue", qui était un peu banal dans nos yeux à nous, a mis le feu aux poudres. »

Nous lui avons demandé comment elle réagissait face à cette haine dirigée vers elle sur les réseaux sociaux. « Ça va, mais j'ai pris une petite pause de mes commentaires hier soir et aujourd'hui. Mais ça va passer. »

Mentionnons que Laurie a aussi été victime de commentaires malveillants à la suite de L'Heure de vérité.

« Encore à ce jour, je ne comprends pas où ça s'en allait », nous dit Arnaud par rapport à l'intervention de Laurie. « J'aimerais ça avoir une réponse positive à te donner, mais pour vrai, je ne comprends toujours pas où ça s'en allait cette conversation-là. »

Lauriane ajoute : « Je pense aussi que Laurie ne s'attendait pas à ce que Cindy soit peut-être au courant de tout ce qui s'était dit, même dans les maisons des exclus. Pour nous, ce n'était rien de nouveau. Pour Laurie, je pense qu'elle en avait beaucoup sur le cœur à dire. Je pense qu'elle n'a peut-être pas eu la réaction qu'elle avait escomptée. »

La principale intéressée a partagé un message sur ses réseaux sociaux à la suite de la diffusion de L'Heure de vérité. Lisez le tout ici.