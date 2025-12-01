Laurie prend la parole après L'Heure de vérité : « Je m'excuse »

Dès la fin de la diffusion de L'Heure de vérité, les téléspectateurs ont critiqué les interventions chaotiques de Laurie, qui a tenté de s'en prendre à Mathis et Cindy.

Le moment était effectivement confus, mais n'est-ce pas ces petits malaises délicieux que l'on espère à L'Heure de vérité? Du moins, nous, oui 😬, et c'est pourquoi nous lui avons accordé notre étoile du match. Comme bien des candidats l'ont dit dimanche soir et tout au long de la saison d'OD Chypre : on l'assume.

Reste que, une heure après la diffusion de l'émission, la principale intéressée a tenu à commenter la situation sur ses réseaux sociaux voyant que les choses dérapaient un peu :

« L'heure de vérité ce soir, je suis vraiment, je suis désolée. J'étais à moitié préparée, j'étais fatiguée, puis là, quand je commençais à parler, j'ai réalisé que je l'allais sortir des affaires vraiment pas gentilles, pas plaisantes à dire, fait que j'ai vraiment mieux aimé patiner dans mes mots, puis qu'éventuellement on passe à autre chose qu'être méchante envers des gens que j'appréciais.

Fait que, c'est ça. J'ai l'air une peu perdue, mais j'aime mieux ça qu'avoir l'air méchante. On peut en rire, c'est correct. »

Elle a été sauvée par sa remise du chandail à Mathis à la fin de son intervention qui a conclu la séance de torture qu'elle semblait vivre de belle façon.

Précisons que, dans OD Extra, on a pu entendre Laurie dire qu'elle avait « manigancé » avec Mathis avant qu'il revienne dans l'aventure et qu'il devait séduire la première venue puis revenir dans ses bras à la fin des tournages. Voilà un élément sur lequel on aurait aimé qu'elle s'étende davantage....

