Est-ce L'Heure de vérité dont les fans d'OD rêvaient tant?

Ce dimanche, c'était soir de diffusion de la très attendue Heure de vérité d'OD Chypre.

Avant que le souper de toutes les confrontations débutent, les téléspectateurs ont pu enfin assister au couronnement d'Arnaud et Lauriane, qui a été tourné la semaine dernière, mais qui n'avait pas été diffusée encore.

D'ailleurs, le coanimateur Fred Robichaud expliquait cette décision très critiquée de la production de ne pas présenter une finale traditionnelle ici.

Les téléspectateurs rêvaient d'une Heure de vérité corsée et on peut dire qu'ils ont été gâtés cette année. L'étoile du match : Laurie.

Mathis et Cindy ont tenté d'éviter les tirs de couteaux de l'entraîneuse personnelle, qui volaient bas, mais ils n'ont pas été assez rapides pour esquiver toutes les attaques de la jeune femme amère. Laurie ne pardonne pas à Mathis ses mensonges et ses manigances, et n'excuse pas à son (ex-)amie Cindy le fait qu'elle mette son nouveau copain sur un piédestal, même après avoir été exposée à toute la vérité sur l'histoire de son prince charmant-coureur de jupons dans la maison des exclus. À la fin de son combat, Laurie a remis son chandail à Mathis devant tous les autres candidats, ce qui lui a valu une « clap » admirative du groupe.

Alexandra n'a pas été épargnée au fil de cette soirée de tous les coups bas. La scène où Deymien, lors d'une pause de production, conseille à la jeune femme de ne pas aller voir les réseaux sociaux s'avère assez déchirante. On peut voir la déconfiture s'inscrire sur le visage d'Alex, prise de court face à ces conseils - bienveillants, mais confrontants.

Parmi les surprises de la soirée, notons cette chicane entre Clara et Elijah, née d'une partie de Loup-garou dans la maison des exclus, qui a pris des proportions démesurées. Les animateurs ont dû mettre un terme à leurs échanges courroucés qui ne semblaient pas avoir de point final.

Des sujets attendus ont été abordés, comme cette dernière délibération qui aura couté la victoire à Deymien et Any, ainsi que le côté stratégique d'Arnaud, que le jeune propriétaire de restaurant n'a jamais complètement assumé au fil de l'aventure. Naomi a réglé ses comptes avec le gagnant, revenant sur son élimination, qui avait fait beaucoup d'encres en début d'aventure. L'échange cordial s'est conclut par des excuses d'Arnaud et une admission frontale qu'il avait « gaslighté » la jeune femme sans le vouloir.

Tu as de l'influence et j'espère que tu vas être capable de bien l'utiliser - Naomi à Arnaud

Notons que c'est Julie-Pier qui a remporté le prix public devant Xavier (2e place), Anthony T. (3e place), Maxime (4e place) et Arnaud (5e place).

Merci à Occupation Double pour cette Heure de vérité et cette saison qui a « cook » nos coeurs!