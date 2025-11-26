Fred Robichaud s'exprime sur la finale controversée d'OD Chypre

La finale d'OD Chypre a provoqué une vague de frustration chez les fans dimanche dernier. Ceux-ci ont été étonnés et déçus par le dévoilement du couple gagnant qui s'est fait sans grand décorum par l'ouverture de l'enveloppe par les animateurs, sans public.

Frédérick Robichaud était de passage à l'émission On va se le dire mercredi et il a expliqué la situation ainsi.

« Ce qu'on voulait, parce que ça a été une année avec une ambiance stratégique. Et, on se fait beaucoup critiquer par rapport à l'heure de vérité, que ça brasse jamais assez, puis on dirait que les comptes sont déjà réglés, tout le monde est ami. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le fond, la finale, c'est filmé le soir même, puis le lendemain, 24 heures plus tard, on tourne L'Heure de vérité », explique l'animateur. Ainsi, les candidats ont pu se parler et régler leurs différends avant d'arriver devant les caméras.

« [Cette année], on s'est dit : OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que tout le monde se parle, puis que les comptes se règlent à l'heure de vérité comme il se doit? Donc là, on s'est dit, on va faire la finale, et on va tourner tout de suite après L'Heure de vérité. Fait que tu avais la réaction à vif des candidats, quand ils ont appris qui était le couple gagnant d'Occupation Double Chypre. Ça amenait de belles réactions, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, un peu moins contents, il y en a d'autres qui l'étaient, puis là, on a eu leur réaction, c'était émotif, c'était bon, puis en plus de ça, personne ne s'est parlé, donc on a pu parler de chaque problème qui s'est passé durant la saison. »

Pierre-Yves McSween, qui a regardé la finale dimanche dernier et qui était aussi sur le plateau de Sébastien Diaz mercredi, a demandé : « Oui, mais vous auriez pu annoncer ça devant eux autres quand même, puis faire le souper [L'Heure de vérité] tout de suite après... »

Fred prétend que ça aurait été un plan difficile à exécuter en raison des heures de tournage. « Vous le savez, un direct, [...] c'est gros. Le tournage aurait fini à minuit le soir, puis là, tu tournes l'heure de vérité jusqu'à 7 h le matin?... »

Après ça, quand je l'écoute, c'est vrai que c'est le fun d'avoir une réaction du couple gagnant, mais quand tout le monde va écouter L'Heure de vérité dimanche prochain, soyez là, tout le monde va comprendre.

Rappelons que la production nous avait communiqué ce message au lendemain de la finale.