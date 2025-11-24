Un message de la production d'OD Chypre suite à une finale qui a choqué le public

La production d'OD a décidé de faire les choses différemment cette saison en proposant une finale préenregistrée en l'absence des candidats. Le dévoilement s'est fait lors des toutes dernières minutes de l'émission alors que Fred et Alicia ont ouvert l'enveloppe contenant la photo du couple gagnant : Arnaud et Lauriane.

La production a réagi de la façon suivante suite à la polémique engendrée par cette finale simpliste.

« Cette année, et ce depuis le début de la saison, nous avons souhaité faire les choses différemment. En débutant l'HEURE DE VÉRITÉ avec le dévoilement du couple gagnant devant tous les candidats de la saison, nous sommes persuadés que cela insufflera une nouvelle énergie à cette émission qui marquera la fin d'une saison mémorable. »

Comme le monde de la télévision est en crise actuellement et qu'on cherche à couper dans les coûts de production, il ne serait pas surprenant que cette décision en soit une pécuniaire. Faire une émission en direct coûte cher et préenregistrer trois segments différents avec les animateurs pour ne présenter que celui avec les gagnants le soir venu est beaucoup moins coûteux, évidemment.

Comme le précise la production dans son message, nous verrons le dévoilement du couple gagnant la semaine prochaine, alors que celui-ci a été tourné le même jour que L'Heure de vérité, aussi, possiblement, une décision monétaire.

Précisons que la réaction d'Arnaud et Lauriane a quand même été partagée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la voir ici.

Ne manquez pas L'Heure de vérité, dimanche prochain à 18 h 30.